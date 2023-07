Đang chơi gameshow, nữ YouTuber bị tuột bikini lộ toàn bộ vòng 1, cố 'chữa cháy' nhưng không kịp

Nữ Youtuber cố che chắn nhưng không kịp - Ảnh cắt từ clip

Nhân viên ê kíp nhanh chóng mang khăn tắm đến cứu nguy cho Ensha - Ảnh cắt từ clip

Không hiểu do đã vận động mạnh trong lúc trượt nước hay vì một lý do nào khác mà dây áo bikini của Ensha đã tuột ra, để lộ toàn bộ vòng 1 trước ống kính máy quay. Cô nàng cố gắng lấy tay che đậy nhưng cũng không thể cứu vãn được gì. Ensha lập tức ngồi thụp xuống nhằm cố gắng hạn chế sự hớ hênh. May mắn là sau đó cô nàng được ê kíp che chắn kịp thời bằng một tấm khăn. Tuy nhiên nữ Youtuber vẫn ngượng chín mặt sau sự cố phản cảm.