Đang chơi gameshow, nữ YouTuber bị tuột bikini lộ toàn bộ vòng 1, cố 'chữa cháy' nhưng không kịp

Thế giới 19/01/2021 10:08

Cô nàng Youtuber khiến không ít người phải ngỡ ngàng bởi sự cố của mình.

Trong thời đại 4.0, không chỉ các ca sĩ, diễn viên mới có fan hâm mộ mà ngay cả những streamer, Youtuber cũng sở hữu lượng người follow khổng lồ và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến giới trẻ. Ngày càng nhiều các Youtuber được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế khiến danh tiếng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, việc tham gia gameshow cũng tiềm tàng không ít tai nạn khó đỡ, điển hình như trường hợp của nữ Youtuber tên Ensha dưới đây. 

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Nữ Youtuber ăn mặc gợi cảm tham gia gameshow - Ảnh cắt từ clip

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Cụ thể, khi tham gia thử thách trượt nước, Ensha tỏ ra khá hứng thú với môn thể thao này. Cô nàng diện bikini 2 mảnh gợi cảm thu hút ánh nhìn của người xung quanh ngay khi vừa xuất hiện. Ensha hoàn thành thử thách trong trạng thái phấn khích, vui vẻ. Mọi chuyện vẫn đang bình thường cho đến khi nữ Youtuber cởi áo phao ra. 

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Cô gái xinh đẹp gặp sự cố phản cảm khi tham gia gameshow - Ảnh cắt từ clip

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Nữ Youtuber cố che chắn nhưng không kịp - Ảnh cắt từ clip

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Nhân viên ê kíp nhanh chóng mang khăn tắm đến cứu nguy cho Ensha - Ảnh cắt từ clip

Không hiểu do đã vận động mạnh trong lúc trượt nước hay vì một lý do nào khác mà dây áo bikini của Ensha đã tuột ra, để lộ toàn bộ vòng 1 trước ống kính máy quay. Cô nàng cố gắng lấy tay che đậy nhưng cũng không thể cứu vãn được gì. Ensha lập tức ngồi thụp xuống nhằm cố gắng hạn chế sự hớ hênh. May mắn là sau đó cô nàng được ê kíp che chắn kịp thời bằng một tấm khăn. Tuy nhiên nữ Youtuber vẫn ngượng chín mặt sau sự cố phản cảm

Vệ sinh cửa kính, nữ Youtuber hành động phản cảm khoe 'tâm hồn' siêu to khổng lồ khiến dân tình nóng mắt

Vệ sinh cửa kính, nữ Youtuber hành động phản cảm khoe 'tâm hồn' siêu to khổng lồ khiến dân tình nóng mắt

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