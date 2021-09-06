Cô gái tóc vàng làm khuấy đảo CĐM khi lên máy bay trong tình trạng không mặc gì ngoài... một bộ bikini mỏng như lá lúa

Thế giới 06/09/2021 18:45

Người chia sẻ câu chuyện này lên Internet còn hài hước nói rằng có lẽ cô gái này đã bắt chuyến bay tới thẳng một bữa tiệc hồ bơi nên mới ăn mặc như vậy.

Theo News, cô gái không rõ danh tính này đã làm MXH bùng cháy sau khi đi dạo quanh một sân bay tại Hoa Kỳ trong trang phục không mặc gì ngoài một bộ bikini và đeo một chiếc khẩu trang.

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Chữ trên ảnh: 'Khi bạn tổ chức một bữa tiệc vào buổi trưa và bắt chuyến bay của Spirit Airline vào lúc 4 giờ chiều' - Ảnh: News

Đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải lên Instagram đã thu về gần 10.000 lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ. "Khi bạn tổ chức một bữa tiệc vào buổi trưa và bắt chuyến bay của Spirit Airline vào lúc 4 giờ chiều" - Chú thích của tài khoản Instagram đăng tải đoạn clip.

Được biết, tài khoản đăng tải đoạn clip có tên là "Human of Spirit Airlines" thường đăng những bài viết trêu chọc hành khách trên hãng hàng không Spirit Airlines nổi tiếng tại Mỹ, hãng hàng không này còn được biết đến như "hãng hàng không giá cực rẻ".

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Có thể thấy, trang phục của cô gái chỉ đủ che những phần nhạy cảm nhưng cô vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang theo quy định - Ảnh: Cắt từ clip

"Tuy nhiên, trong khi trang phục của cô gái chỉ đủ che những phần nhạy cảm thì cô ấy vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang theo quy định của Cục Hàng không Liên bang". - Tài khoản Human of Spirit Airlines bình luận về phục trang kỳ lạ của cô gái.

Trước đó, Bộ An ninh Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã thông báo vào tháng 8 rằng những người di chuyển bằng đường hàng không nếu vi phạm về quy định đeo khẩu trang có thể bị phạt từ 250 đến 1.500 đô la Mỹ.

Phát biểu thông qua tờ The New York Post, phát ngôn viên của hãng hàng không Spirit Airlines cho biết đoạn video lan truyền là "chưa được xác minh" nhưng họ không hề ngạc nhiên khi nó được lan truyền quá nhanh bởi "sự đói khát của MXH".

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Theo người phát ngô của hàng hàng không này, nếu cô gái trong đoạn video là hành khách của họ, cô sẽ bị cấm bay - Ảnh: Cắt từ clip

"Tài khoản (đã đăng đoạn video) này thường gắn nhầm hình ảnh và clip cho Spirit Airlines. Đoạn clip đó có thể đã được quay tại bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào và ngoài ra nó còn không chứa đặc điểm nhận dạng của bất kỳ hãng hàng không nào cả. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin của tất cả các chuyến bay và không về có bất kỳ điều gì liên quan đến đoạn clip trong hồ sơ.

Nhưng nếu cô gái trong đoạn video có sử dụng dịch vụ của hãng hàng không chúng tôi thì trong hợp đồng vận chuyển của Spirit Airlines có quy định rằng hành khách có thể bị ngăn cản lên máy bay hoặc thậm chí là bị đuổi nếu họ "đi chân trần hoặc mặc quần áo không phù hợp" hoặc mặc quần áo thể thao "có tính chất khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm"." - Phát ngôn viên Spirit Airlines nói.

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