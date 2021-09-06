Vận động viên bơi lội bị lạc trên biển bảo toàn được tính mạng nhờ đàn cá heo đưa vào tận bờ

Thế giới 06/09/2021 16:12

Ngay thời khắc vị vận động viên này nghĩ bản thân sắp bị cá mập ăn thịt thì anh đã nhận ra rằng thực chất một đàn cá heo đang bơi xung quanh và giúp mình vào bờ an toàn.

Theo LADbible, vận động viên bơi lội 24 tuổi Ruairí McSorley đã cận kề cái chết trước khi được đàn cá heo vây quanh giúp sức bơi vào bờ khi còn ở ngoài khơi tận 4km. Được biết, vào thời điểm đó, MCSorley đã chiến đấu với các con sóng tận 12 tiếng đồng hồ ngoài khơi vịnh Tralee, quận Kerry, Ireland.

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Ruairí McSorley đã được một đàn cá heo đưa vào tận bờ - Ảnh: LADbible

Trước đó, MCSorley đã cố gắng thực hiện thử thách 'spur of the moment' (tạm dịch: Quyết định bất ngờ), anh chàng sẽ tự mình bơi đến một ngọn hải đăng nằm cách bờ biển Ireland vài dặm. Nhưng vài giờ sau, MCSorley đã được thông báo mất tích bởi một người dắt chó đi dạo phát hiện quần áo của anh ta đã nằm trên bãi biển hàng giờ liền.

Trả lời phỏng vấn của The Sun, MCSorley cho biết: "Tôi nhìn ra ngọn hải đăng ở đằng xa và tự nhủ với mình rằng đó sẽ là nơi dành cho tôi và cứ thế tôi bơi hàng giờ liền. Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một cách tuyệt vời để thử thách bản thân.

Khi bơi đến ngọn hải đăng, tôi đã dành khoảng 20 phút để ăn mừng chiến tích này sau đó bơi trở lại vào bờ. Thời điểm này cũng là lúc mà RNLI (Royal National Lifeboat Instution: Cơ quan Hoàng gia cứu vớt tàu đắm toàn quốc) phát hiện ra tôi.

Khi đang bơi, tôi nhìn thấy rất nhiều chiếc vây đen bao vây mình, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: "Chết thật, tại sao mình lại không tìm hiểu xem Nam IreLand có cá mập không chứ? Nếu nó thật sự là cá mập thì đời mình sẽ đi tong mất, hy vọng là chúng không đói!".

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McSorly đã cố gắng bơi tới ngọn hải đăng Fenit - Ảnh: LADbible

Giám đốc điều hành tàu cứu hộ Fenit RNLI Gerard O'Donnell cho biết, thủy thủy đoàn vô cùng sốc khi thấy anh ta đã bơi cùng đàn cá heo cả dặm biển. Ngoài ra, McSorley thật sự là một "kẻ sống sót may mắn" và khuyên mọi người đừng nên bắt chước anh ấy.

"Có rất nhiều cá heo bơi xung quanh anh ấy, chúng đã giúp McSorley bằng cách mà không ai có thể lý giải được. Thật sự mọi thứ vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng được, anh ấy đã bơi mà không có đồ lặn hay bất cứ thiết bị hỗ trợ nào cả." - Gerard nói.

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Đàn cá heo đã giúp sức McSorley nhưng ban đầu anh lầm tưởng là cá heo - Ảnh minh họa: Internet

Người này còn cho biết thêm, những con cá heo vây xung quanh McSorley không hề có bất kỳ hành động hung hăng nào cả, có lẽ mục đích duy nhất của chúng là bảo vệ anh ấy hoặc đưa anh ấy an toàn vào bờ. McSorley sau đó đã được đưa đến chữa trị tại Bệnh viện Đại học Kerry ở Tralee nhưng xuất viện ít lâu sau đó.

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