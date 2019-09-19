Cô gái 'lộ hàng' giữa phố vì chiếc váy rách te tua, phản ứng của dân mạng mới ngỡ ngàng

Thế giới 19/09/2019 16:49

Hình ảnh cô gái lộ hàng giữa phố đông người chẳng những không bị chỉ trích là ăn mặc phản cảm mà còn nhận được sự thông cảm từ cộng đồng mạng.

Chuyện các cô gái trẻ thản nhiên ăn mặc phản cảm nơi công cộng đã không ít lần bị dân mạng chỉ trích nặng nề.

Mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái "lộ hàng" giữa đường khiến mọi người xôn xao. 

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Cô gái lộ quần lót giữa phố đông đúc - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô gái mặc váy điệu đà đang loay với với chiếc xe đạp giữa đường phố. Hóa ra trong lúc di chuyển, chiếc váy không may bị mắc kẹt vào bánh xe đạp khiến cô cố gỡ mãi vẫn không thể gỡ ra được. 

Sự việc xảy ra giữa đường phố đông người qua lại đã thu hút nhiều chú ý. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích cô ăn mặc hớ hênh thì mọi người đã bày tỏ sự thương cảm với nạn nhân vì gặp sự cố ngoài ý muốn.

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Cô gái bị 'lộ hàng' giữa đường được dân mạng thông cảm - Ảnh cắt từ clip

"Các bạn gái rút kinh nghiệm không nên mặc váy dài và rườm rà khi chạy xe"; "Tội cho cô gái đó"; "Chắc cô ấy phải xấu hổ lắm"; "Có ai giúp đỡ cô ấy không?"; "Tội nghiệp quá"; "Chạy xe nên ăn mặc gọn gàng nhé các bạn"..., dân mạng bình luận.

Hy vọng qua sự cố của cô gái trẻ, các bạn nữ nên rút kinh nghiệm để ăn mặc phù hợp khi ra đường, tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. 

Gái xinh mặc áo trông như đồ lót, cố tình khoe thân giữa đường bị dân mạng 'ném đá'

Gái xinh mặc áo trông như đồ lót, cố tình khoe thân giữa đường bị dân mạng 'ném đá'

Không ai phủ nhận thân hình của cô gái rất đẹp nhưng cách ăn mặc phản cảm vẫn khiến nhiều người không thể chấp nhận được. 

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