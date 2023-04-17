Clip: Người phụ nữ trở về sau 500 ngày một mình trong hang động sâu 70m: “Khổ nhất là bị ruồi bu”

Theo nhật báo Anh Guardian ngày 14/4 (giờ địa phương), Beatriz Flamini (50 tuổi), nhà leo núi người Tây Ban Nha, đã xuống hang động sâu 70m dưới lòng đất ở phía nam Granada vào ngày 20/11/2021 và lên mặt đất sau 500 ngày.

Trong một thí nghiệm được tiến hành để tìm ra câu trả lời cho điều này, một người phụ nữ đã tham gia chịu đựng một mình trong hang sâu 70m dưới lòng đất suốt 500 ngày.

Một nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học từ các trường đại học Almeria, Granada và Murcia ở Tây Ban Nha đã theo dõi cô và kiểm tra xem cơ thể và tâm trí con người bị ảnh hưởng như thế nào khi bị cô lập hoàn toàn.

Flamini đã sống một mình trong hang động dưới lòng đất trong 500 ngày mà không tiếp xúc với bất kỳ nền văn minh nào ngoại trừ một chút ánh sáng như đèn đội mũ bảo hiểm, sách, giấy và bút chì và nghề đan lát.

Các nhà nghiên cứu thường kiểm tra tình trạng của Flamini bằng công nghệ nhắn tin được thiết kế đặc biệt và được chuyển đến Flamini theo định kỳ, nhưng không có cuộc trò chuyện nào.

Có một 'nút hoảng loạn' được chuẩn bị sẵn trong trường hợp khẩn cấp, nhưng Flamini đã không nhấn nó và sống dưới đó 500 ngày như đã hứa.

Beatriz Flamini (50 tuổi), sống một mình trong hang 500 ngày từ ngày 20/11/2021. Ảnh: Yonhap News

Các phương tiện truyền thông lớn đưa tin rằng đây dường như là kỷ lục về thời gian con người ở một mình trong hang lâu nhất, nhưng không rõ liệu mục đó có tồn tại trong kỷ lục Guinness thế giới hay không.

Trong cuộc họp báo sau khi ra khỏi hang động, Flamini nói: "Tôi rất hòa hợp với bản thân. Đúng là có những khoảnh khắc khó khăn, nhưng cũng có những khoảnh khắc rất đẹp".

Người ta nói rằng bà đã cố tình dành thời gian trong hang để đọc 60 cuốn sách, viết lách, vẽ tranh và đan lát.

Flamini nói “bí mật là sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại" và nói rằng cô đã cố gắng tập trung vào một hành động, công việc để không suy nghĩ lung tung.

Cô thường nói chuyện với chính mình, nhưng không bao giờ thành tiếng.

Video từ kênh YouTube 연합뉴스 (Yonhapnews)

Từ ngày thứ 65, cô mất cảm giác về thời gian trôi qua. Khi ra khỏi hang, cô nói rằng cô nghĩ chắc mới có khoảng 160 đến 170 ngày.

"Khi mọi người xuống và nói rằng chúng ta phải rời khỏi hang, tôi nghĩ có gì đó đang diễn ra bên ngoài”, cô giải thích.

Khoảnh khắc khó khăn nhất với cô là khi ruồi bu đầy người. Cô chia sẻ: “Ruồi bu vào và sinh ra ấu trùng”.

Vấn đề nhà vệ sinh đã được giải quyết bằng cách đổ bồn cầu vào một khu vực được chỉ định, nhưng không có vòi hoa sen. Tôi vẫn chưa tắm. Nhưng tôi là một vận động viên thể thao mạo hiểm. Tôi nghĩ mình có thể trụ được thêm 500 ngày nữa", Flamini nói.

Mặc dù món gà với khoai tây khiến cô phát điên, nhưng Flamini đã thích nghi hoàn hảo với cuộc sống trong hang động. Khi nhóm nghiên cứu đến đón cô vào ngày cuối cuộc thí nghiệm “Sao cơ, không phải chứ? Tôi còn chưa đọc xong cuốn sách”.

Beatrice Flamini (50 tuổi) ra khỏi hang động sau 500 ngày vào ngày 14/4 (giờ địa phương). Ảnh: Yonhap News

Khi được hỏi liệu cô có ý định từ bỏ hay không, cô nói: "Thực ra, tôi không muốn rời đi”.

Khi ra khỏi hang, cô phải đeo kính râm để bảo vệ thị lực khỏi ánh sáng mặt trời do cô không nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau 500 ngày.

Flamini thể hiện một biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt. Cô nói: “Nếu bạn có một giấc mơ, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu giấc mơ đó trở thành sự thật?”