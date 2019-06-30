Cô gái chỉ vừa bước lên xe thì bị một gã biến thái trên xe buýt lao tới sờ soạng ngực. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Một trong những điều khiến chị em phụ nữ bị ám ảnh khi di chuyển bằng phương tiện công cộng đó chính là những tên biến thái trên xe buýt. Đã có không ít trường hợp các cô gái trẻ bị những gã này sờ soạng, dâm ô hay thậm chí là thủ dâm rồi cho ra "sản phẩm" lên người ngay trên phương tiện công cộng này.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị gã biến thái sàm sỡ ngay trên xe buýt gây xôn xao. Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái vừa bước lên xe thì bị người đàn ông này lao tới sờ soạng vùng ngực. Mặc nạn nhân vùng vẫy chống cự, tài xế xe buýt đứng lên ngăn cản, gã vẫn tiếp tục sờ soạng khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Điều đáng nói ở đây là nạn nhân ăn mặc vô cùng kín đáo nhưng vẫn bị sàm sỡ.

Gã biến thái trên xe buýt sờ soạng ngực cô gái - Ảnh cắt từ clip

Được biết sự việc trên xảy ra tại Trung Quốc. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi biến thái của gã này. Tất cả đều hy vọng những tên côn đồ, biến thái như thế này sẽ bị xử lý thích đáng.

Tài xế cố gắng giúp đỡ cô gái thoát khỏi gã biến thái - Ảnh cắt từ clip

“Vậy xem có bảo tại con gái ăn mặc hở hang nữa hay không, hạng biến thái thì kiểu gì cũng là biến thái thôi. Thiệt thòi đủ điều đến khi bị hại còn bị trách ngược lại”, L.K lên tiếng bênh vực phụ nữ.

“Bác tài xế thật tuyệt! Còn tên kia đúng là điên rồi, đem hắn giam lại đi”, một người dùng Weibo bức xúc.

“Gần đây có quá nhiều vụ nữ sinh bị dâm ô ở nơi công cộng, vừa cảm thấy phẫn nộ vừa cảm thấy sợ hãi, thậm chí khi có người đàn ông xa lạ nhìn mình cũng khiến tôi ớn lạnh”, một người dùng lo lắng.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt Nam cũng vô cùng phẫn nộ trước thông tin hai thanh niên thủ dâm trên xe buýt ở Hà Nội. Hành động của những gã biến thái trên xe buýt này khiến những người chứng kiến, đặc biệt là các nữ sinh vô cùng sợ hãi.

Vụ nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt ở Hà Nội: Xử phạt hành chính Nam thanh niên đã bị Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xử phạt hành chính về hành vi thủ dâm trên xe bus.

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