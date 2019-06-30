Clip cô gái bị gã biến thái lao vào sờ soạng ngực ngay trên xe buýt gây bức xúc

Thế giới 30/06/2019 08:44

Cô gái chỉ vừa bước lên xe thì bị một gã biến thái trên xe buýt lao tới sờ soạng ngực. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Một trong những điều khiến chị em phụ nữ bị ám ảnh khi di chuyển bằng phương tiện công cộng đó chính là những tên biến thái trên xe buýt. Đã có không ít trường hợp các cô gái trẻ bị những gã này sờ soạng, dâm ô hay thậm chí là thủ dâm rồi cho ra "sản phẩm" lên người ngay trên phương tiện công cộng này.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị gã biến thái sàm sỡ ngay trên xe buýt gây xôn xao. Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái vừa bước lên xe thì bị người đàn ông này lao tới sờ soạng vùng ngực. Mặc nạn nhân vùng vẫy chống cự, tài xế xe buýt đứng lên ngăn cản, gã vẫn tiếp tục sờ soạng khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Điều đáng nói ở đây là nạn nhân ăn mặc vô cùng kín đáo nhưng vẫn bị sàm sỡ.

bien thai tren xe buyt 1
Gã biến thái trên xe buýt sờ soạng ngực cô gái - Ảnh cắt từ clip

Được biết sự việc trên xảy ra tại Trung Quốc. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi biến thái của gã này. Tất cả đều hy vọng những tên côn đồ, biến thái như thế này sẽ bị xử lý thích đáng.

bien thai tren xe buyt 2
Tài xế cố gắng giúp đỡ cô gái thoát khỏi gã biến thái - Ảnh cắt từ clip

“Vậy xem có bảo tại con gái ăn mặc hở hang nữa hay không, hạng biến thái thì kiểu gì cũng là biến thái thôi. Thiệt thòi đủ điều đến khi bị hại còn bị trách ngược lại”, L.K lên tiếng bênh vực phụ nữ.

“Bác tài xế thật tuyệt! Còn tên kia đúng là điên rồi, đem hắn giam lại đi”, một người dùng Weibo bức xúc.

“Gần đây có quá nhiều vụ nữ sinh bị dâm ô ở nơi công cộng, vừa cảm thấy phẫn nộ vừa cảm thấy sợ hãi, thậm chí khi có người đàn ông xa lạ nhìn mình cũng khiến tôi ớn lạnh”, một người dùng lo lắng.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt Nam cũng vô cùng phẫn nộ trước thông tin hai thanh niên thủ dâm trên xe buýt ở Hà Nội. Hành động của những gã biến thái trên xe buýt này khiến những người chứng kiến, đặc biệt là các nữ sinh vô cùng sợ hãi.

Vụ nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt ở Hà Nội: Xử phạt hành chính

Vụ nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt ở Hà Nội: Xử phạt hành chính

Nam thanh niên đã bị Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xử phạt hành chính về hành vi thủ dâm trên xe bus.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội trung quốc

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 30 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích