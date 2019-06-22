Kẻ biến thái 'tự xử' cạnh nữ sinh cấp 2 trên xe buýt ở Hà Nội: Hé lộ thông tin mới

Liên quan đến vụ việc kẻ biến thái “tự xử” trên xe buýt cạnh nữ sinh cấp 2 ở Hà Nội, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai những người có liên quan.

Mới đây, một cán bộ Công an phường Hàng Mã (Hà Nội) cho biết trên Vietnamnet rằng đơn vị này đã tiến hành tạm giữ người đàn ông thủ dâm sau lưng nữ sinh cấp 2 trên xe buýt.

Cũng theo nguồn tin trên, vì vụ việc rất nhạy cảm nên cơ quan chức năng đang cố gắng xác định rõ hành vi của đối tượng. Công an sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác minh rõ có hay không hành vi dâm ô trong vụ việc này.

Người đàn ông thủ dâm trên xe buýt bị hành khách phát hiện, bắt đến trụ sở công an - Ảnh: Internet

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai chỉ thủ dâm chứ chưa hề động vào người nữ sinh. Tuy nhiên, đơn vị điều tra vẫn đang tiếp tục làm việc với nạn nhân.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 12 giờ ngày 21/6 vừa qua, trên tuyến xe buýt số 01 (di chuyển theo hướng từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Gia Lâm) khi đi qua phố Đường Thành, người đàn ông tên N.Đ.H (38 tuổi, ngụ Hà Nội) đến gần một nữ sinh cấp 2 đang ngồi trên ghế rồi thủ dâm.

Theo thông tin từ Saostar, một số nhân chứng trên chuyến xe cho biết sau một hồi “tự xử”, người này đã cho ra “sản phẩm” lên người nữ sinh. Vì quá sợ hãi nên cô gái đã hét lớn nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Ngay sau đó, người đàn ông này đã bị hành khách trên xe bắt giữ và giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, người này rất thành khẩn khai báo - Ảnh: Internet

Được biết, người đàn ông này đã có gia đình và không có tiền sử về bất cứ loại bệnh nào. Tại cơ quan điều tra, người này cũng thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi của mình trên xe buýt.

Bắt kẻ biến thái 'tự xử' cạnh nữ sinh cấp 2 trên xe buýt ở Hà Nội Trưa 21.6, người phụ xe trên tuyến xe buýt số 01 đã khống chế và giao cho công an gã đàn ông biến thái thủ dâm cạnh nữ sinh cấp 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-bien-thai-tu-xu-canh-nu-sinh-cap-2-tren-xe-buyt-o-ha-noi-he-lo-thong-tin-moi-328899.html