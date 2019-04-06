Bé gái bị gã biến thái sờ vùng kín, người nhà đăng đàn nhờ cộng đồng mạng tìm ‘yêu râu xanh’

Xã hội 06/04/2019 15:45

Sau khi nhờ hai bé gái đi tìm hộ người quen nhưng không được, gã đàn ông đã đè bé gái học lớp 5 vào tường rồi sờ soạng vào quần nạn nhân.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng cả nước vô cùng phẫn nộ trước việc một người đàn ông sàm sỡ, ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư. Sự việc chưa kịp lắng xuống, mới đây lại xuất hiện một gã biến thái sàm sỡ trẻ em bị người nhà nạn nhân truy tìm.

Theo thông tin từ Một thế giới, vào khoảng 20 giờ 27 phút tối 4/4, một gã đàn ông nhờ hai con gái 11 tuổi và 5 tuổi của chị N.K.T.L (ngụ phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, đang trên đường đi học về) vào ngách gần ngõ 132 Khương Trung để “tìm hộ người quen”. Tuy nhiên, hai bé không đồng ý.

Bé gái bị gã biến thái sờ vùng kín, người nhà đăng đàn nhờ cộng đồng mạng tìm ‘yêu râu xanh’ - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông đang bị dân mạng truy tìm - Ảnh cắt từ clip

Dù bị từ chối nhưng người này vẫn đi theo hai bé gái khoảng 50 mét. Sau đó, gã đè bé gái 11 tuổi vào tường và sờ soạng quần của nan nhân. Vì đã được gia đình dạy dỗ cách đối phó với "yêu râu xanh" nên hai bé khóc, hét to. Sợ bị phát hiện, gã nhanh chóng chạy xe bỏ đi. Ngay khi về đến nhà, hai bé đã kể lại sự việc với cha mẹ trong tình trạng hoảng loạn.

Sau khi được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, nhiều fanpage và diễn đàn trên Facebook đã vào cuộc nhờ cư dân mạng truy tìm tên biến thái đã sàm sỡ bé gái.

“Nhờ mọi người tìm giúp tên biến thái bệnh hoạn trong video. Vào tối 4/4 khi 2 bé gái đi về nhà, 1 thằng dâm ô đê tiện đã dụ bé vào chỗ tối, đè vào tường và làm những điều bẩn thỉu với con bé. Bé đã rất sợ hãi và cầu xin thằng bệnh hoạn đó tha cho, em nhỏ 5 tuổi cũng khóc rất dữ. Có lẽ nó sợ vì 2 đứa khóc lớn có người chú ý nên đã phóng xe đi mất. 2 bé đã về nhà trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Hiện tại tâm lí của bé rất bất ổn. Đến người lớn còn sợ, nữa là đứa trẻ 11 tuổi.

Hiện tại gia đình bé đang nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm truy lại camera nhưng chưa soi được mặt. Dự đoán nó chỉ ở gần khu vực này. Địa chỉ ngõ 23 Khương Trung”, thông tin được một trang fanpage chia sẻ.

Hiện sự việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng đang ra sức truy lùng người đàn ông trong đoạn clip để đòi lại công bằng cho bé gái tội nghiệp.

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