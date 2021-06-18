Chuyện lạ có thật: Người đẹp Mỹ làm giàu không khó nhờ làm ‘nghề âu yếm’ chuyên nghiệp

Thế giới 18/06/2021 06:29

Hoá ra ở Mỹ còn có "nghề âu yếm" chuyên nghiệp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong mùa dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ, các dịch vụ dường như bị ảnh hưởng đáng kể và nguồn doanh thu cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, đối với KeeLey - làm nghề âu yếm chuyên nghiệp, cô cho rằng dịch vụ của mình vẫn có nhiều doanh thu và ngày càng phổ biến hơn.  

Keeley Shoup sống ở Mỹ, công việc chính của cô là ôm ấp, âu yếm hay trò chuyện với những khách hàng. Những người tìm đến cô thường có vấn đề về sức khỏe tinh thần, cần được an ủi hay đơn giản là cảm thấy cô đơn, cần tìm người tâm sự. Đặc biệt, công việc này giống như một phương pháp trị liệu chứ hoàn toàn không có yếu tố tình dục.

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Keeley Shoup làm công việc ôm ấp chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Keeley đã làm công việc này suốt 7 năm qua, theo Ladbible, hiện doanh thu mỗi giờ cô gái kiếm được có thể lên đến 100 USD.

Chia sẻ thêm về công việc âu yếm này, Keeley cho biết cô soạn sẵn một bộ quy tắc nghiêm ngặt và yêu cầu khách hàng hợp tác. Đây chính là cách mà cô bảo vệ bản thân tránh khỏi bất cứ điều tệ hại nào hay điều gì vượt quá giới hạn dịch vụ trong quá trình làm việc. Dù vậy, đôi khi trong quá trình làm việc, cô cũng không tránh khỏi việc trải qua những tình huống tồi tệ. 

Ngoài ôm ấp, khi khách hàng có thêm vài yêu cầu khác thì Keeley vẫn cố gắng thực hiện, cô kể thêm: "Có lúc, tôi lại đọc sách, ví dụ như truyện thiếu nhi, vì khách hàng muốn có cảm giác được trở lại tuổi thơ. Thậm chí, tôi từng chạy loanh quanh để khách có cảm giác được chơi đùa".

Theo Keeley, nhiều người có những sợ thích khác thường vì vậy mà sợ bị đánh giá, xa lánh nên ít khi dám bày tỏ ra ngoài. Vì vậy, mục tiêu công việc của cô là có thể giúp đỡ họ theo một cách thân thiện nhất. Cô chia sẻ: "Tôi luôn muốn ôm ấp mọi người, vỗ về, an ủi và chữa lành cho họ. Đây dường như là mục đích sống của tôi".

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