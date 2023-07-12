Chuyện lạ có thật: Người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì cưỡng hiếp một con bò

Thế giới 12/07/2023 11:13

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã từng thực hiện hành vi này với 3 con vật khác trong quá khứ.

Sáng ngày 5/7, ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã xảy ra một vụ tấn công tình dục kinh hoàng giữa người và động vật.

Theo đó, một người đàn ông 57 tuổi tên Brijesh Kumar Mishra đã cưỡng hiếp một con bò đang nghỉ ngơi trên một khoảng đất trống. Sau khi hành sự xong, anh đã kéo quần và rời khỏi hiện trường.

Chuyện lạ có thật: Người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì cưỡng hiếp một con bò - Ảnh 1
Người đàn ông đã bị cảnh sắt ngay sau khi thực hiện hành vi tấn công tình dục với con bò. Ảnh: China Press

Sau vụ việc, cảnh sát đã lần theo dấu vết và bắt giữ Mishra. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn là anh đã trở thành một tên tội phạm “ái thú” thường xuyên.

Cảnh sát đã chỉ ra rằng, đây không phải lần đầu tiên anh bị bắt vì hành vi tương tự, anh đã từng thực hiện hành vi này với khoảng 3 con vật trong quá khứ.

 

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