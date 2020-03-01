Chú rể hơn 100 tuổi lấy cô dâu kém 80 tuổi, tưởng giàu có ai dè tiền sính lễ lại ít thế này đây

Hình ảnh đám cưới của cặp đôi ông cháu, cách nhau đến 80 tuổi thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mọi người đều nghĩ chú rể có gia cảnh giàu có, ai ngờ tiền sính lễ chỉ hơn 8 triệu đồng.

Từ trước đến nay, những câu chuyện tình cảm của các cặp đôi ông cháu luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên, chuyện vợ chồng cách nhau đến 80 tuổi như cặp đôi ở Indonesia này quả là điều hiếm thấy.

Đám cưới của cặp đôi ông cháu khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Mirror

Theo thông tin từ Mirror, cặp đôi này là ông Katte (hơn 100 tuổi) và Indo Alang (20 tuổi), sống tại thành phố Wajo, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Được biết cặp đôi đã bỏ qua mọi lời bàn tán để kết hôn với nhau. Hình ảnh đám cưới diễn ra tại nhà cô dâu đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Chân dung chú rể hơn 100 tuổi - Ảnh: Mirror

Cặp đôi đã bỏ ngoài tai lời dị nghị của những người xung quanh để đến với nhau - Ảnh: Mirror

Dù phải đối mặt với lời bàn tán của những người xung quanh nhưng trong ảnh có thể thấy cặp đôi vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Người thân của chú rể chia sẻ: “Mặc dù không biết chính xác tuổi của cặp đôi nhưng tôi khẳng định ông Katte đã hơn 100 tuổi, cô dâu đang trong độ tuổi 20”.

Khung cảnh đám cưới tại nhà cô dâu - Ảnh: Mirror

Ban đầu, nhiều người cho rằng cô dâu lấy người chồng cách nhiều tuổi như vậy là vì tài sản. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Được biết, chú rể chỉ chi 279 bảng Anh (khoảng 8,3 triệu đồng) để làm quà sính lễ cho cô dâu. Trước đó, đám cưới của cụ bà 71 tuổi với một chàng trai 16 tuổi tại Indonesia cũng từng gây xôn xao dư luận nước này.

Đám cưới ‘cặp đôi ông cháu’ chênh nhau gần 40 tuổi gây xôn xao Mới đây, hình ảnh đám cưới “cặp đôi ông cháu” chênh nhau gần 40 tuổi thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người mỉa mai rằng cô dâu đồng ý kết hôn vì chú rể giàu có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-re-hon-100-tuoi-lay-co-dau-kem-80-tuoi-tuong-giau-co-ai-de-tien-sinh-le-lai-it-the-nay-day-352394.html