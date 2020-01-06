Vào năm 2018, đám cưới của cặp đôi đũa lệch cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao và chú rể Triệu Hoa Cương 26 tuổi đã gây xôn xao mạng xã hội suốt một thời gian dài. Mới đây nhất, hình ảnh của chú rể Hoa Cương khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì quá khác lạ.

Khuôn mặt mới của chú rể Hoa Cương khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Theo bức ảnh đại diện mới nhất trên Facebook của Hoa Cương, khuôn mặt anh chàng đã trẻ trung, trắng trẻo hơn so với thời mới lấy vợ rất nhiều. Bên dưới bức ảnh, nhiều người cho rằng anh chàng đã “lột xác” thành soái ca thực thụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng anh đã dùng app chỉnh ảnh nên mới có được nhan sắc lung linh như vậy.