Chồng trẻ của cô dâu 62 tuổi ‘lột xác’ thành soái ca Hàn Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng

Xã hội 06/01/2020 13:49

Sau gần 2 năm kết hôn với cô dâu 62 tuổi, chàng trai Hoa Cương với ngoại hình bình thường giờ đây đã “lột xác” thành soái ca sau nhiều lần trùng tu nhan sắc.

Vào năm 2018, đám cưới của cặp đôi đũa lệch cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao và chú rể Triệu Hoa Cương 26 tuổi đã gây xôn xao mạng xã hội suốt một thời gian dài. Mới đây nhất, hình ảnh của chú rể Hoa Cương khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì quá khác lạ.

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Khuôn mặt mới của chú rể Hoa Cương khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Theo bức ảnh đại diện mới nhất trên Facebook của Hoa Cương, khuôn mặt anh chàng đã trẻ trung, trắng trẻo hơn so với thời mới lấy vợ rất nhiều. Bên dưới bức ảnh, nhiều người cho rằng anh chàng đã “lột xác” thành soái ca thực thụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng anh đã dùng app chỉnh ảnh nên mới có được nhan sắc lung linh như vậy.

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Chú rể Hoa Cương được cô dâu 62 tuổi cho đi làm đẹp rất nhiều - Ảnh: Internet

Được biết để có được khuôn mặt ưa nhìn như hiện tại, chú rể Cao Bằng đã được vợ cho đi làm đẹp rất nhiều. Trước đó, khi livestream giao lưu với mọi người, cô dâu 62 tuổi khoe đã dẫn chồng đi nhấn mí, dưỡng da, xăm môi, xăm lông mày. Trong khi đó, chính cô dâu Thu Sao cũng chi 1 số tiền không nhỏ để tiêm mỡ tự thân trẻ hóa làn da, làm răng sứ… Nói về nguyên nhân làm đẹp, bà Thu Sao cho biết muốn làm đẹp vì yêu thích cái đẹp, không muốn quá chênh lệch ngoại hình với chồng.

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Từ khi kết hôn, cô dâu Thu Sao đã đầu tư rất nhiều tiền để làm đẹp vì không muốn chênh lệch ngoại hình với chồng - Ảnh: Internet
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Sau hơn 1 năm kết hôn, hiện tại cặp đôi này vẫn đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

 Ban đầu, khi thông tin về cặp đôi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng chú rể Hoa Cương cưới vợ lớn tuổi vì tiền. Trong khi đó, cô dâu Thu Sao cũng chịu không ít lời dè bỉu từ dân mạng vì lấy "phi công trẻ". Hiện tại, sau gần 2 năm, cô dâu Thu Sao và chú rể Hoa Cương vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Gần 1 năm kết hôn, cô dâu 62 tuổi tiết lộ đã lập xong di chúc, nghi chồng trẻ không có phần vì lý do này

Gần 1 năm kết hôn, cô dâu 62 tuổi tiết lộ đã lập xong di chúc, nghi chồng trẻ không có phần vì lý do này

Chỉ hơn 8 tháng sau khi kết hôn, cô dâu 62 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tiết lộ đã hoàn thành di chúc.

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