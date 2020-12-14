Thấy chồng đòi ngủ riêng và từ chối chuyện giường chiếu, vợ đặt máy ghi âm và sốc nặng với những gì mình nghe được.

Cô Xiaoyun (31 tuổi), sống tại Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) kết hôn với anh Zhang Nan vào năm 2013. Khoảng 1 năm sau, cả hai đón con trai đầu lòng.

Ngay sau đám cưới, anh Zhang được cơ quan cử đến Giang Tô làm việc. Mỗi tháng, anh sẽ về Tây An khoảng 3 lần, mỗi lần ở nhà khoảng 3 ngày. Tuy nhiên thời gian gần đây, anh Zhang ngày càng ít về nhà. Thậm chí những ngày ở nhà, anh cũng từ chối gần gũi vợ mà lại ngủ ở phòng riêng. Thấy chồng thường lén lút nghe điện thoại, Xiaoyun nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã lén đặt máy ghi âm ở đầu giường.

Sau khi kiểm tra máy ghi âm, Xiaoyun thực sự sốc nặng khi biết những gì chồng nói với nhân tình. Cả hai có những cuộc gọi trần trụi, ám muội với nhau. Xiaoyun tiếp tục im lặng để tìm thêm bằng chứng.

Đặt máy ghi âm, vợ sốc nặng khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Một lần nọ, anh Zhang về nhà trong tình trạng say khướt. Nhận cơ hội này, Xiaoyun đã dùng vân tay của chồng để mở khóa điện thoại và phát hiện anh ta thường xuyên đi du lịch cùng nhân tình. Cả hai còn chụp rất nhiều ảnh tình tứ.

Xiaoyun lập tức đệ đơn ly hôn và đòi quyền nuôi con. Cô vợ cũng đòi một phần tài sản trong thành phố, số khác sẽ phân chia theo quy định pháp luật. Tất cả các đoạn ghi âm cùng ảnh chụp của anh Zhang và nhân tình cũng được trình lên tòa.

Tuy nhiên, Zhang Nan không đồng ý ly hôn và cho biết sẽ chuyển về gần nhà để duy trì hôn nhân. Bên cạnh đó, phía tòa cho rằng Xiaoyun đã vi phạm quyền riêng tư cá nhân và bác bỏ đơn ly hôn của cô.

Khoảng 6 tháng sau, Xiaoyun tiếp tục nộp đơn ly hôn vì cho rằng hôn nhân mà không có sự chung thủy thì chỉ đáng bỏ đi. Cô cũng liên hệ với truyền thông để tìm kiếm sự ủng hộ. Người vợ cho rằng quyền riêng tư cá nhân không phải cái cớ để con người có thể thoải mái vi phạm đạo đức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-tu-choi-chuyen-giuong-chieu-vo-nghi-ngo-dat-may-ghi-am-va-soc-nang-voi-nhung-gi-minh-nghe-duoc-390107.html