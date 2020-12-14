Chồng từ chối chuyện giường chiếu, vợ nghi ngờ đặt máy ghi âm và sốc nặng với những gì mình nghe được

Thế giới 14/12/2020 10:22

Thấy chồng đòi ngủ riêng và từ chối chuyện giường chiếu, vợ đặt máy ghi âm và sốc nặng với những gì mình nghe được.

Cô Xiaoyun (31 tuổi), sống tại Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) kết hôn với anh Zhang Nan vào năm 2013. Khoảng 1 năm sau, cả hai đón con trai đầu lòng.

Ngay sau đám cưới, anh Zhang được cơ quan cử đến Giang Tô làm việc. Mỗi tháng, anh sẽ về Tây An khoảng 3 lần, mỗi lần ở nhà khoảng 3 ngày. Tuy nhiên thời gian gần đây, anh Zhang ngày càng ít về nhà. Thậm chí những ngày ở nhà, anh cũng từ chối gần gũi vợ mà lại ngủ ở phòng riêng. Thấy chồng thường lén lút nghe điện thoại, Xiaoyun nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã lén đặt máy ghi âm ở đầu giường.

Sau khi kiểm tra máy ghi âm, Xiaoyun thực sự sốc nặng khi biết những gì chồng nói với nhân tình. Cả hai có những cuộc gọi trần trụi, ám muội với nhau. Xiaoyun tiếp tục im lặng để tìm thêm bằng chứng.

may ghi am 1
Đặt máy ghi âm, vợ sốc nặng khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Một lần nọ, anh Zhang về nhà trong tình trạng say khướt. Nhận cơ hội này, Xiaoyun đã dùng vân tay của chồng để mở khóa điện thoại và phát hiện anh ta thường xuyên đi du lịch cùng nhân tình. Cả hai còn chụp rất nhiều ảnh tình tứ.

Xiaoyun lập tức đệ đơn ly hôn và đòi quyền nuôi con. Cô vợ cũng đòi một phần tài sản trong thành phố, số khác sẽ phân chia theo quy định pháp luật. Tất cả các đoạn ghi âm cùng ảnh chụp của anh Zhang và nhân tình cũng được trình lên tòa.

Tuy nhiên, Zhang Nan không đồng ý ly hôn và cho biết sẽ chuyển về gần nhà để duy trì hôn nhân. Bên cạnh đó, phía tòa cho rằng Xiaoyun đã vi phạm quyền riêng tư cá nhân và bác bỏ đơn ly hôn của cô. 

Khoảng 6 tháng sau, Xiaoyun tiếp tục nộp đơn ly hôn vì cho rằng hôn nhân mà không có sự chung thủy thì chỉ đáng bỏ đi. Cô cũng liên hệ với truyền thông để tìm kiếm sự ủng hộ. Người vợ cho rằng quyền riêng tư cá nhân không phải cái cớ để con người có thể thoải mái vi phạm đạo đức.  

Đau khổ tại đám tang của vợ, chồng ngỡ ngàng nhìn thấy bạn đời trở về từ cõi chết và vạch trần âm mưu giết người tàn độc của mình

Đau khổ tại đám tang của vợ, chồng ngỡ ngàng nhìn thấy bạn đời trở về từ cõi chết và vạch trần âm mưu giết người tàn độc của mình

Về phía người vợ, Noela không bao giờ tin được người đàn ông cô dành trọn cả trái tim lại có thể làm ra điều tàn ác như vậy với mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc chồng ngoại tình bắt quả tang chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 55 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích