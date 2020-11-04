Câu chuyện chồng bóc phốt vợ ngoại tình thu hút sự quan tâm của dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy hả hê trước cái kết của cô vợ thiếu chung thủy.
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Mới đây, trên mạng xã hội Reddit chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chồng bóc phốt vợ ngoại tình ngay giữa đám đông thu hút sự chú ý của nhiều người.
Clip chồng bóc phốt vợ ngoại tình giữa buổi tiệc
Cụ thể, một cặp vợ chồng Tây Ban Nha đã mời người thân, bạn bè đến bữa tiệc chào đón con sắp chào đời. Trong lúc buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ, người chồng bất ngờ đứng dậy tuyên bố một điều khiến tất cả sốc nặng.
"Đây là luật sư của tôi. Chúng tôi đã có trong tay tất cả bằng chứng rồi. Các bạn đều biết vợ chồng tôi sắp sửa chào đón một bé trai. Tôi vốn dĩ rất hạnh phúc vì được lên chức bố. Thế nhưng kết quả siêu âm cho thấy cái thai trong bụng vợ tôi không phải 4 tháng mà đã 6 tháng rồi", người chồng tiết lộ.
Người vợ bị kích động, tìm cách thuyết phục chồng ra ngoài nói chuyện. Tuy nhiên anh chồng từ chối và yêu cầu luật sư của mình công bố đoạn clip ghi lại cảnh vợ mình đang quan hệ bất chính với một gã đàn ông. Đáng nói, gã này cũng đang có mặt tại buổi tiệc với tư cách bạn bè của đôi vợ chồng.
"Đây không phải là con tôi mà là con của 2 người bọn họ. Bữa tiệc này không phải là dành cho tôi mà là cho họ", người chồng tiếp tục nói.
Sau khi tuyên bố sự thật, người chồng rời đi còn cô vợ thì cố gắng chạy theo van nài. Kẻ thứ ba cũng bị khách khứa đánh không trượt phát nào, có người còn ụp bánh kem vào đầu gã.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự phẫn nộ: "Đã làm kẻ thứ 3 rồi còn mặt dày đến buổi tiệc của vợ chồng người ta nữa chứ"; "Không biết xấu hổ hả trời"; "Anh chồng cũng ghê thiệt chớ, xém nữa bị 'đổ vỏ' rồi"...