Chàng trai 9 năm trước từng bán thận để mua iPhone 4s bây giờ ra sao?

Cậu thiếu niên trung học từng bán thận mua iPhone 4s giờ đã trưởng thành. Hiện chàng trai này yếu đến mức không thể chạy bộ, ước mơ lấy vợ sinh con cũng hoàn toàn chấm dứt.

Ngày nay, điện thoại thông minh đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, là vật bất ly thân của hầu hết mọi người. Cho dù là thanh toán, mua sắm trực tuyến hay mua hàng, tất cả đều cần sử dụng điện thoại di động. Trong số nhiều thương hiệu điện thoại đắt đỏ thì Apple được ưa chuộng hơn cả. Mỗi năm khi iPhone ra mắt, người ta thường đùa nhau rằng "phải bán thận để tậu iPhone thôi". Tuy nhiên, câu đùa này xuất phát từ câu chuyện có thật của một học sinh trung học ở Trung Quốc. 9 năm trước, iPhone 4s là chiếc điện thoại đời mới nhất và được nhiều người khao khát - Ảnh: QQ News Năm 2011, iPhone 4s ra mắt và nhận được đông đảo sự quan tâm của người yêu công nghệ. Một thiếu niên đang học trung học ở tỉnh An Huy khao khát được sở hữu nó. Chẳng hiểu nghe tin đồn "mất một quả thận vẫn sống khỏe" ở đâu mà chàng trai quyết định bán thận, lấy 22.000 nhân dân tệ (khoảng 73 triệu đồng) để mua những thứ mình ao ước bấy lâu, trong đó có chiếc iPhone 4s đắt đỏ kia.

Cậu thiếu niên trung học quyết định bán thận mua iPhone - Ảnh: QQ News Sau khi bán thận, cậu vẫn thấy mình khỏe nên nghĩ thiếu một quả thận chắc không vấn đề gì. Tuy nhiên, vì bán chui nên trang thiết bị tại phòng mổ không đảm bảo vệ sinh, điều này dẫn việc cậu bị nhiễm trùng nặng, khiến tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ hơn. Không còn cách nào khác, cậu đành nói toàn bộ sự thật cho mẹ nghe. Bà mẹ lập tức báo cảnh sát, tống những kẻ buôn bán nội tạng vào tù. Tuy nhiên sức khỏe của chàng trai mãi mãi chẳng thể hồi phục như ban đầu. Cả đời này cậu sẽ phải uống thuốc và chạy thận định kỳ. Sau 9 năm, chiếc iPhone 4s đắt đỏ năm nào giờ đã trở nên lỗi thời, cậu thiếu niên xốc nổi đã trưởng thành và vẫn luôn dằn vặt bản thân vì lỗi lầm năm xưa. Bây giờ cậu không thể lấy vợ và cũng không còn khả năng sinh con.

Hiện tại, cậu không thể lấy vợ và cũng không còn khả năng sinh con - Ảnh: QQ News Mỗi một chiếc iPhone mới ra đời đều có giá thành cực kỳ đắt đỏ. Rất nhiều người trẻ vì để thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng như chàng trai trên. Hy vọng cái giá phải trả của chàng trai bán thận mua iPhone sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để lấy những thứ không đáng.

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