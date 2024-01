Một người đàn ông 44 tuổi từng bị ngồi tù vì phạm tội xâm hại con gái ruột nay lại tiếp tục cưỡng hiếp con ngay sau khi ra vừa tù với lý do không ngờ.

Theo tờ Chosun Ilbo, ngày 2/1/2024, Tòa án Daegu (Hàn Quốc) vừa kết án ông A. (44 tuổi), người đã bị bắt và bị truy tố về tội bạo hành tình dục (hiếp dâm), mức án 15 năm tù. Ông A. cũng được lệnh phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 120 giờ, đeo thiết bị theo dõi vị trí điện tử trong 20 năm và bị hạn chế làm việc tại các tổ chức liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trong 10 năm.

Trước đây, ông A. bị kết tội phạm tội xâm hại tình dục đối với con gái B., thời điểm đó mới 8 tuổi, từ năm 2016 đến năm 2017 và bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Khi đó, tòa tuyên mức án thấp nhất theo luật vì lý do xét đến việc B. đã cầu xin sự khoan hồng cho bố vì không có ai chăm sóc cho B. ngoài bố do do mẹ đã bỏ nhà đi.

Tuy nhiên, ông A. vừa ra tù vào tháng 1/2022 đã thuyết phục con gái mình đang ở tại nhà người cô để về nhà riêng của ông. Sau đó A. thực hiện hành vi cưỡng hiếp con gái ruột của mình một lần nữa. A. lắp đặt camera giấu kín trong phòng ngủ và phòng tắm để theo dõi đời sống riêng tư của B.

A. thậm chí còn bị ám ảnh bởi con gái mình, nói với cô rằng cô bé “nhìn con trông giống phụ nữ” và ngăn cản B. gặp gỡ bạn bè khác giới. Khi B. không thể chịu đựng cơn ác mộng rời khỏi nhà, A. đã đe dọa B. qua tin nhắn di động và mạng xã hội bằng những lời như “Nếu con không liên lạc với bố, bố sẽ làm hại những người xung quanh”.

Tòa nêu lý do tuyên án: “Xét đến nỗi đau mà nạn nhân B., một trẻ vị thành niên phải chịu đựng suốt thời gian qua, bị cáo B. cần có hình phạt tương xứng với tội lỗi của mình”.

