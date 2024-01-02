Cô gái 26 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể gần trung tâm thương mại, 5 nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 02/01/2024 12:20

Cảnh sát địa phương cho biết họ đã bắt giữ 3 trong số 5 nghi phạm bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 26 tuổi gần một trung tâm mua sắm trong thành phố.

Theo tờ India Today, một phụ nữ 26 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp gần một trung tâm mua sắm ở Noida, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết, 3 nghi phạm đã bị bắt trong khi hai người khác, bao gồm cả nghi phạm chính là một kẻ mạnh ở địa phương, vẫn đang lẩn trốn.

Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, vụ hiếp dâm tập thể được cho là đã diễn ra cách đây một thời gian, nhưng nạn nhân đã không báo cáo sự việc ngay lập tức với cảnh sát vì thủ phạm là những người "dabang" (những người đàn ông mạnh mẽ).

Cô gái 26 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể gần trung tâm thương mại, 5 nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nạn nhân đã đến gặp cảnh sát vào ngày 30/12 sau khi cô bị buộc tống tiền và quấy rối một lần nữa, cảnh sát cho biết thêm.

Hãng tin PTI dẫn lời người phát ngôn cảnh sát cho biết: “Một Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được nộp tại đồn cảnh sát Khu 39 vào ngày 30/12, sau đó một cuộc điều tra đã được tiến hành và 3 nghi phạm đã bị bắt giữ”.

Người phát ngôn cho biết: “Những người bị bắt đã được xác định là Rajkumar, Aazad và Vikas. Hai nghi phạm khác, Ravi và Mehmi đang lẩn trốn và các nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ họ”.

Cảnh sát cho biết thêm, những bị cáo bị bắt đã được đưa ra xét xử tại một tòa án địa phương và bị tạm giam.   

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Thi thể bé gái được phát hiện tại nhà bị cáo trong tình trạng tay chân bị trói. Người đàn ông dụ cô gái vào nhà, cưỡng hiếp và bóp cổ cô. FIR đã được đăng ký và cuộc điều tra được chuyển giao cho chi nhánh tội phạm Aravalli.

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