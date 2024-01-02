Cảnh sát cho biết sau khi bị bạn trai cùng nhóm bạn của bạn trai cưỡng hiếp vào ngày 17/12, cô gái tiếp tục bị một nhiếp ảnh gia và bạn bè của người này cưỡng hiếp vào ngày 20, 21 và 22/12.

Theo tờ Hindustan Times, cảnh sát bang Andhra Pradesh, Ấn Độ hôm thứ Hai cho biết họ đã bắt giữ 11 người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái vị thành niên trong nhiều lần khác nhau ở Visakhapatnam, hãng tin PTI đưa tin.

Cô gái đến từ Odisha khai với cảnh sát rằng bạn trai đã đưa cô đến một phòng khách sạn với lý do tổ chức sinh nhật cho cô vào ngày 17/12. Tại đây, bạn trai cô đã quan hệ với cô và sau đó gọi bạn anh ta đến khách sạn.

Phó ủy viên cảnh sát Visakhapatnam Khu 1 K Srinivas Rao nói với PTI: “Người này dẫn theo người bạn của mình cùng vào khách sạn tấn công tình dục cô gái”.

Ảnh minh họa: Internet

Rao cho biết thêm, không thể chịu đựng được tổn thương tinh thần, cô gái sau đó đã đến bãi biển RK để kết liễu cuộc đời. Tuy nhiên, một nhiếp ảnh gia làm việc ở bãi biển đã bắt chuyện với cô và đưa cô đến một nhà nghỉ rồi tấn công tình dục cô.

Sau đó, nhiếp ảnh gia này đưa cô gái đến một căn phòng khác, nơi 8 đến 9 người bạn của nhiếp ảnh gia cũng cưỡng hiếp cô gái trong hai ngày. PTI dẫn lời viên chức này cho biết: “Sau đó, cô gái đã trốn thoát khỏi đó và bỏ trốn”.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi cha mẹ của bé gái nộp đơn khiếu nại mất tích lên cảnh sát.

“Dựa trên đơn khiếu nại của cha mẹ nạn nhân vào ngày 18/12, chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án mất tích ngay trong ngày và bắt đầu điều tra. Chúng tôi nhận được thông tin rằng nạn nhân đang ở Odisha. Ngay lập tức, đội cảnh sát của chúng tôi đã đến đó và đưa nạn nhân về nhà vào ngày 25/12”, Rao nói.

Cảnh sát cho biết cô gái đã bị nhiếp ảnh gia và bạn bè của người đàn ông này cưỡng hiếp vào ngày 20, 21 và 22/12. Họ cũng đang điều tra xem liệu cô gái có bị tấn công tình dục vào ngày 18 và 19/12 hay không.

Rao cho biết cảnh sát đã chuyển vụ mất tích thành vụ án cưỡng hiếp theo mục 376 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều mục liên quan khác của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

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