Bé gái 12 tuổi bị tài xế say rượu bắt cóc, cưỡng hiếp: Thủ phạm đưa đến khu đất trống rồi kéo vào bụi rậm giở trò

Thế giới 01/01/2024 10:13

Trở về nhà cùng với em gái của mình, một bé gái 12 tuổi được cho là đã bị một tài xế ô tô say rượu bắt cóc và cưỡng hiếp bằng dao. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm vài giờ sau khi gây án.

Theo tờ Times of India, các quan chức cảnh sát cho biết một bé gái 12 tuổi ở quận Mohali (bang Punjab, Ấn Độ) cùng với em gái 5 tuổi đang đi bộ từ nhà dì về nhà vào khoảng 18 giờ chiều ngày thứ Sáu (29/12).

Một tài xế xe kéo 23 tuổi trong tình trạng say xỉn đã yêu cầu hai chị em ngồi vào xe của anh và nói rằng anh sẽ đưa họ về nhà. Khi các bé gái từ chối, anh đã cố ép các bé ngồi vào ô tô của mình, ngay sau đó, rút dao ra dọa giết cả hai. Hai bé gái sợ hãi và ngồi vào chiếc xe kéo của người đàn ông này.

Người đàn ông đưa họ đến một khu đất trống và bị cáo buộc cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi trong bụi rậm. Anh chỉ trốn thoát khi bé gái bắt đầu chảy máu.

Bé gái 12 tuổi bị tài xế say rượu bắt cóc, cưỡng hiếp: Thủ phạm đưa đến khu đất trống rồi kéo vào bụi rậm giở trò - Ảnh 1
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ án - Ảnh: Times of India

Bằng cách nào đó bé gái đã về đến nhà và kể lại vụ việc kinh hoàng cho người cha của mình. Cha bé gái đã trình báo sự việc với đồn cảnh sát địa phương vào khoảng 1 giờ sáng. Mẹ của bé gái đã qua đời còn người cha là người bị tật nguyền. 

Sau khi tố cáo, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra y tế đối với bé gái bị hiếp dâm và điều tra hiện trường vụ án vào đầu giờ ngày thứ Bảy (30/12). 

Thanh tra Neha Sandhu cho biết một đội cảnh sát đã bắt giữ bị cáo tại nơi ở của anh ta vào khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy. Cảnh sát đã đăng ký vụ án theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO) và cuộc điều tra đang được tiến hành.

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Theo các thành viên trong gia đình, cô gái đã có hành động cực đoan vào tối thứ Bảy và qua đời khi đang điều trị tại một bệnh viện tư nhân vào Chủ nhật (31/12). 

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