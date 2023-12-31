Anh trai nữ sinh đã nộp đơn tố cáo cảnh sát vào ngày 19/12 sau khi phát hiện em gái rời nhà đi học đại học nhưng không trở về.

Theo NDTV, cảnh sát hôm thứ Bảy (30/12) cho biết một nữ sinh 17 tuổi đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp trong 10 ngày tại Bhadohi (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ).

Cảnh sát cho biết nữ sinh đã được giải cứu hôm thứ Bảy và nghi phạm Rajesh Dubey, 30 tuổi, đã bị bắt giữ.

Sáng 18/12, nữ sinh rời nhà đi học đại học nhưng không trở về. Một sĩ quan cảnh sát cho biết anh trai cô đã nộp đơn trình báo lên cảnh sát vào ngày 19/12.

Rajesh Dubey bị bắt từ quận Prayagraj và bị buộc tội theo mục 363, 366, 376 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều mục liên quan khác của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, NDTV vừa đưa tin một người mẫu 23 tuổi đến từ Jalandhar bị một thanh niên đến từ Ludhiana ở Shimla cưỡng hiếp.

Theo cảnh sát, trong đơn tố cáo, nữ người mẫu này cho biết cô bị nghi phạm cưỡng hiếp với lý do quay video.

Trong đơn tố cáo được cảnh sát đăng ký, nữ người mẫu cho biết, cô đến Shimla vào ngày 22/12 và ở trong một khách sạn ở Shimla vào ban đêm thì bị cáo có ý định quấy rối tình dục cô.

Nữ người mẫu 23 tuổi đã nộp đơn khiếu nại tại Sở cảnh sát New Shimla Mahila hôm thứ Tư (27/12). Cảnh sát cho biết vụ án đã được đăng ký điều tra theo mục 376 (hình phạt cho tội hiếp dâm) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp, bóp cổ đến chết: Thủ phạm là người không ai ngờ tới, nhét thi thể nạn nhân vào giường ngủ trong phòng Cảnh sát cho biết thủ phạm đã đưa bé gái về nhà người em họ và thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi sát hại bé gái, bị cáo nhét thi thể bé gái vào giường hộp rồi bỏ trốn.

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