Các thành viên trong gia đình nữ sinh cho rằng cô đã bị một người đàn ông không rõ danh tính dụ dỗ và đưa đến phòng khách sạn rồi cưỡng hiếp tập thể.

Theo NDTV, cảnh sát Aligarh (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) cho biết một nữ sinh lớp 10 bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp trong một khách sạn ở đây. Cảnh sát đã bắt giữ hai người, trong đó có chủ khách sạn và người thân của ông, đồng thời cũng ra lệnh đã niêm phong khách sạn.

Giám đốc cảnh sát thành phố Shekhar Pathak hôm thứ Sáu (29/12) cho biết: "Nữ sinh 15 tuổi đã mất tích khỏi nhà vào thứ Tư. Sau đó cô được người nhà tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong phòng của một khách sạn gần đó".

Ảnh minh họa: Internet

Các thành viên trong gia đình nữ sinh cho rằng cô đã bị một người đàn ông không rõ danh tính dụ dỗ và đưa cô đến phòng khách sạn rồi cưỡng hiếp tập thể.

Dựa trên đơn trình báo, cảnh sát đã nộp đơn Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào hôm thứ Năm (28/12) để điều tra Ved Prakash Sharma, chủ khách sạn, người họ hàng của ông là Neeraj Sharma và hai người đàn ông chưa rõ danh tính theo các điều mục liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

Viên chức này cho biết: “Những nỗ lực đang được thực hiện để xác định và bắt giữ hai nghi phạm khác trong vụ án”.

Vụ người phụ nữ thu gom rác bị cưỡng hiếp tập thể trong rừng: Đã bắt giữ hai nghi phạm, là trẻ vị thành niên đang học lớp 9 và 10 Một quan chức cảnh sát cho biết nạn nhân đi làm một mình hôm 27/12 vì chồng bị ốm. Hai nghi phạm đã đưa nạn nhân đến khu rừng, cưỡng hiếp rồi bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh bên lề đường gần đó.

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