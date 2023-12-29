Cảnh sát địa phương cho biết đã thu hồi được 2 con dao gần thi thể người phụ nữ và nhận thấy cô bị rạch cổ họng, nghi ngờ đã bị cưỡng hiếp trước khi bị giết.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), thi thể bán khỏa thân của một phụ nữ không rõ danh tính đã được tìm thấy gần Sampla ở Rohtak hôm thứ Năm (28/12). Cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ này đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại.

Cảnh sát đã thu hồi được 2 con dao gần thi thể người phụ nữ và nhận thấy cô bị rạch cổ họng.

Rakesh Kumar, quan chức DSP của Sampla, cho biết người phụ nữ đã bị giết cách đây gần 5 đến 6 ngày và thi thể nằm gần quốc lộ 9 gần Sampla.

Ảnh minh họa: Internet

“Nhìn qua thì có vẻ như người phụ nữ này đã bị cưỡng hiếp trước khi bị giết. Nhóm phòng thí nghiệm khoa học pháp y đã thu thập bằng chứng và những bằng chứng tương tự sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm ở Karnal.

Một vụ án giết người đã được ghi nhận đối với những trường hợp chưa xác định được danh tính và thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi tại PGIMS, Rohtak", Rakesh Kumar cho biết thêm.

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