Cảnh sát cho biết sự việc được đưa ra ánh sáng khi một ngày nọ, nữ sinh không chịu đến trường và khi bố mẹ ép cô phải trả lời, cô đã kể lại vụ việc mình bị thầy cưỡng hiếp với gia đình.

Theo tờ Times of India, một giáo viên 34 tuổi của một trường trung học cơ sở hôm thứ Ba đã bị kết án 20 năm tù vì cưỡng hiếp một học sinh vị thành niên tại một ngôi làng ở quận Jajpur, bang Orissa, Ấn Độ, vào năm 2020.

Tòa án xét xử đặc biệt theo Luật phòng chống trẻ em hỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO) ở Jajpur, cũng tuyên phạt mức tiền phạt dành cho bị cáo và trong trường hợp bị cáo không nộp số tiền này, anh sẽ phải ngồi tù thêm 18 tháng.

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Bị cáo bị bắt ngay sau khi mẹ của nạn nhân nộp đơn Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào ngày 9/3/2020, cáo buộc rằng anh đã cưỡng hiếp con gái bà, một học sinh 11 tuổi, trong khuôn viên trường học.

Theo FIR, sự việc được đưa ra ánh sáng khi một ngày nọ, nạn nhân không chịu đến trường và khi bố mẹ ép cô phải trả lời, cô đã kể lại vụ việc mình bị thầy cưỡng hiếp, sau đó, cha mẹ cùng với một số người dân trong làng đã yêu cầu hiệu trưởng phải đưa ra lời giải thích.

Rajiv Mohanty, công tố viên đặc biệt của tòa án, cho biết thêm: "Người bị kết án cũng là bị cáo trong một vụ hiếp dâm khác. Bị cáo bị cáo buộc đã cưỡng hiếp một học sinh khác cách đây 3 năm".





Cô gái 17 tuổi bị 3 người đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp: Nạn nhân ra ngoài mua thuốc thì bị thủ phạm ép uống rượu rồi đưa vào khách sạn Theo cảnh sát, nạn nhân đang ra ngoài mua thuốc thì bị nhóm thủ phạm bắt cóc đưa lên xe ô tô và ép uống rượu, sau đó nhóm thủ phạm đưa cô đến một khách sạn rồi cưỡng hiếp.

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