Bé gái 10 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp, sức khỏe kém nhưng không dám tố cáo vì lời đe dọa

Thế giới 27/12/2023 10:58

Người cha dượng đã cố gắng đánh lừa cảnh sát bằng một câu chuyện giả nhưng đã thừa nhận tội ác sau cuộc thẩm vấn gắt gao.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), một người đàn ông 24 tuổi bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp con gái riêng 10 tuổi của mình. Đối tượng đang định bỏ trốn thì bị cảnh sát Thane bắt giữ. 

Theo cảnh sát Bhiwandi Taluka, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 24/12, người mẹ 32 tuổi của nạn nhân đã đệ đơn tố cáo. Người mẹ phát hiện con gái trong tình trạng sức khỏe kém khi đi làm về vào ngày 24/12 nên đưa con đến bệnh viện thì biết tin con bị cưỡng hiếp.

Người cha dượng có mặt trong nhà đã bịa ra một câu chuyện sai sự thật, khai rằng ba người lạ mặt đã đưa cô gái lên ô tô đến vùng đồi núi ở Bhiwandi Taluka, lạm dụng tình dục cô và đưa cô về nhà. Người cha dượng bịa thêm rằng hóm thủ phạm này đe dọa cô gái không được tiết lộ bất cứ điều gì về vụ việc, cảnh báo sẽ gây tổn hại cho cô và mẹ cô.

Bé gái 10 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp, sức khỏe kém nhưng không dám tố cáo vì lời đe dọa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua quá trình điều tra, bé gái 10 tuổi đã tiết lộ rằng cha dượng của cô chính là thủ phạm. Sau khi thẩm vấn gắt gao, người cha dượng đã thừa nhận tội ác.

Một sĩ quan của cảnh sát Bhiwandi Taluka cho biết: “Bị cáo ban đầu đã thao túng chúng tôi về câu chuyện do bị cáo bị ra và sau đó bị cáo định chạy trốn khỏi khu vực, nhưng chúng tôi đã kịp thời bắt giữ. Bị cáo được khởi tố theo Mục 376 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều mục có liên quan khác theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hàng vi lạm dụng tình dục Ấn Độc (POCSO)". 

Theo cảnh sát, mẹ của bé gái và cha dượng, cả hai đều là lao động, kết hôn cách đây 4 năm.

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