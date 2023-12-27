Một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 26 tuổi trong ba năm với lý do kết hôn để che giấu sự thật rằng anh đã kết hôn.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), bị cáo được xác định là Jaspreet Singh ở Kapila, Chandigarh của Samrala, người phụ trách Tiểu đoàn Dự bị Ấn Độ (IRB), Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali) cho biết. Cảnh sát cho biết bị cáo này cũng là cảnh sát.

Người tố cáo, cư dân Bal Singh Nagar, Basti Jodhewal, khai rằng cô đã tiếp xúc với bị cáo vào năm 2021 trên trang mạng xã hội Snapchat. Cô kết bạn với bị cáo và sau đó cả hai chia sẻ số điện thoại di động cho nhau.

Bị cáo có quan hệ với người phụ nữ này với lý do anh sẽ cưới cô. Khi người phụ nữ ngỏ lời cầu hôn bị cáo thì bị anh từ chối. Sau đó, cô phát hiện ra rằng anh đã kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đã nộp đơn tố cáo lên ủy viên cảnh sát vào ngày 29/7. Phó thanh tra Balwinder Singh tại đồn cảnh sát Daresi, cho biết rằng Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) theo Mục 376 của Bộb luật Hình sự Ấn Độ (IPC) đã được đệ trình tại đồn cảnh sát Daresi sau một cuộc điều tra.

Tờ báo này cho biết, trước đó đã có một vài vụ việc cảnh sát cưỡng hiếp nạn nhân là phụ nữ trẻ. Vào ngày 7/10, người phụ trách đồn cảnh sát Rauni ở Khanna cùng với một nhân viên cảnh sát khác đã bị bắt vì bị cáo buộc quấy rối và hiếp dâm một cô gái 19 tuổi sau khi đưa cô vào bếp của đồn cảnh sát.

Vào ngày 4/11, một trợ lý phó thanh tra phụ trách văn phòng của giám đốc cảnh sát cấp cao (SSP) của Khanna đã bị bắt vì bị cáo buộc quấy rối tình dục một nữ cảnh sát. Theo nữ cảnh sát này, bị cáo đã ép cô quan hệ thể xác với anh và còn đe dọa chuyển công tác cô.

Thiếu nữ 18 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể khi đang đi làm ruộng, thủ phạm là người không ai ngờ tới Trong đơn tố cáo, cô gái cho biết bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp lần đầu vào ngày 22/11/2022 khi đang làm ruộng và sau đó là lần thứ hai vào ngày 8/12/2023.

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