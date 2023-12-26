Bị buôn bán khi còn là trẻ vị thành niên, giờ cô gái này đã là mẹ 21 tuổi của một đứa trẻ mới biết đi. Người chị họ của nạn nhân, người đã bán cô cho một người đàn ông ở Haryana đã bị bắt nhưng hai cha con đã cưỡng hiếp cô vẫn chưa bị bắt.

Theo tờ Times of India, bị bán bởi một người mà cô tin tưởng, bị "người mua" và cha của người này giam giữ và hãm hiếp trong 5 năm, một phụ nữ bị rơi vào tay những kẻ buôn người đã trốn thoát thành công và hiện trở về nhà ở Chhattisgarh, Ấn Độ.

Vì một phần của vụ việc xảy ra khi nạn nhân còn là trẻ vị thành niên nên vị án cũng sẽ áp dụng thêm các điều khoản liên quan của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO), cảnh sát cho biết.

Nói chuyện với Times of India, một quan chức cảnh sát cho biết: "Dựa trên lời khai của nạn nhân, Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được trình lên cấp trên và chị họ cùng hai người đàn ông cưỡng hiếp nạn nhân sẽ bị truy tố theo tội danh phạm tội liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC)".

Ảnh minh họa: Internet

Là người gốc ở Kbirdham, cô gái trẻ đang tìm kiếm công việc làm thêm khi mới 16 tuổi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình thì người chị họ 32 tuổi lúc đó sống ở Madhya Pradesh của cô gái đã kể cho cô nghe những câu chuyện cùng mức lương hấp dẫn ở Delhi.

Sau đó, chị họ đã thuyết phục cô gái đi cùng mình đến Delhi vào tháng 12/2018. Bé gái được đưa vào làm giúp việc tại nhà một bác sĩ nhưng cuộc sống vất vả và sự cô đơn đã khiến cô không thể quyết tâm và cô nói với anh chị rằng cô muốn trở về nhà, cô khai với cảnh sát.

Thay vào đó, chị họ của cô gái đã bán cô cho một người đàn ông 30 tuổi ở Rohtak, Haryana. Cô gái không hề biết mình đã bị bán cho đến khi nằm trong vòng tay của người đàn ông đó. Cô gái bị buộc phải thực hiện nghi lễ cưới tại một ngôi chùa.

Cô gái trình bày rằng không ngờ cuộc sống sau đó của cô như sống trong địa ngục bởi đây là đám cưới giả và cả người đàn ông này cùng người cha cưỡng hiếp cô bất cứ lúc nào trong ngày. Cô cho biết mình cùng bị tra tấn và bị bắt làm việc như nô lệ.

Cô gái lặng lẽ quyết định lên kế hoạch bỏ trốn. Sau khi sinh một bé trai, cô hành động như thể đã chấp nhận “cuộc sống địa ngục” và dần dần thuyết phục hai cha con người đàn ông này cho cô nói chuyện với người nhà. Cuối cùng họ cũng đồng ý nhưng chỉ để cô nói chuyện khi có mặt họ.

Một ngày đầu tháng 10, khi hai cha con người đàn ông này mất cảnh giác, cô gái có cơ hội và nói với cha về kế hoạch trốn thoát của mình.

Người đàn ông đồng ý tới làng của cô gái vào tháng 11 cùng với cô và đứa trẻ. Chỉ đến khi đến làng, anh mới nhận ra mình đã bị lừa. Anh cố gắng chống cự với cha mẹ của cô gái nhưng họ đã đuổi anh ra ngoài.