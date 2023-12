Theo tờ New York Post, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai (25/12) rằng một phụ nữ ở Brooklyn (New York, Mỹ) đã bị hai người lạ mặt đột nhập vào nhà hành hung và cưỡng hiếp cuối tuần qua.

Theo cảnh sát, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương và hiện trong tình trạng ổn định. Hình ảnh giám sát của hai kẻ đột nhập do NYPD công bố cho thấy một người mặc áo hoodie với quần sáng màu, người còn lại mặc quần đen, áo khoác trắng và đội mũ len.

Cảnh sát cho biết cả hai nghi phạm đều được mô tả là ở độ tuổi 30 và cao từ 5 foot-9 đến 6 foot - Ảnh: DCPI/New York Post

Theo dữ liệu của NYPD, các vụ hiếp dâm trên toàn thành phố New York cho đến nay đã giảm so với năm ngoái, với 1.401 vụ được báo cáo tính đến ngày 17/12, giảm gần 11% so với cùng thời điểm năm 2022, khi có 1.572 vụ hiếp dâm được báo cáo.