Theo tờ New York Post, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai (25/12) rằng một phụ nữ ở Brooklyn (New York, Mỹ) đã bị hai người lạ mặt đột nhập vào nhà hành hung và cưỡng hiếp cuối tuần qua.

Cảnh sát cho biết, kẻ hành hung và một đồng phạm đã đột nhập vào nhà người phụ nữ (49 tuổi) vào khoảng 18 giờ chiều thứ Bảy và hành hung người phụ nữ, sau đó một trong hai người đã cưỡng hiếp cô trước khi cả hai bỏ chạy.