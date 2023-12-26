Hình ảnh camera được công bố cho thấy một người mặc áo hoodie với quần sáng màu, người còn lại mặc quần đen, áo khoác trắng và đội mũ len.
- Bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp khi chơi trước nhà, chịu đựng đau đớn trong bốn bức tường vì mẹ nằm liệt giường không thể báo cảnh sát
- Trục vớt thành công xác bé gái bị cưỡng hiếp rồi sát hại dưới kênh nước, thi thể đang phân hủy nhẹ sẽ được khám nghiệm tử thi
Theo tờ New York Post, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai (25/12) rằng một phụ nữ ở Brooklyn (New York, Mỹ) đã bị hai người lạ mặt đột nhập vào nhà hành hung và cưỡng hiếp cuối tuần qua.
Cảnh sát cho biết, kẻ hành hung và một đồng phạm đã đột nhập vào nhà người phụ nữ (49 tuổi) vào khoảng 18 giờ chiều thứ Bảy và hành hung người phụ nữ, sau đó một trong hai người đã cưỡng hiếp cô trước khi cả hai bỏ chạy.
Theo cảnh sát, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương và hiện trong tình trạng ổn định. Hình ảnh giám sát của hai kẻ đột nhập do NYPD công bố cho thấy một người mặc áo hoodie với quần sáng màu, người còn lại mặc quần đen, áo khoác trắng và đội mũ len.
Cảnh sát cho biết cả hai nghi phạm đều được mô tả là ở độ tuổi 30 và cao từ 5 foot-9 đến 6 foot.
Theo dữ liệu của NYPD, các vụ hiếp dâm trên toàn thành phố New York cho đến nay đã giảm so với năm ngoái, với 1.401 vụ được báo cáo tính đến ngày 17/12, giảm gần 11% so với cùng thời điểm năm 2022, khi có 1.572 vụ hiếp dâm được báo cáo.