Trục vớt thành công xác bé gái bị cưỡng hiếp rồi sát hại dưới kênh nước, thi thể đang phân hủy nhẹ sẽ được khám nghiệm tử thi

Thế giới 22/12/2023 10:51

Đội điều tra cho biết thi thể bé gái được tìm thấy mắc kẹt vào lưới ở cuối con kênh, nghi ngờ bị chết đuối nhưng nguyên nhân cuối cùng của cái chết sẽ được thông báo chính thức sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi. 

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), thi thể của một bé gái 9 tuổi bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại ở Swaroop Nagar, ngoại ô phía bắc Delhi, đã được trục vớt từ kênh Munak hôm thứ Năm - một tuần sau vụ việc và sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 4 ngày, các sĩ quan cảnh sát cho biết.

Việc tìm kiếm thi thể bé gái bắt đầu vào ngày 17/12 và Phó ủy viên cảnh sát Ravi Kumar Singh cho biết thi thể đã được trục vớt vào khoảng 9h sáng thứ Năm (21/12).

Ravi Kumar Singh cho biết: “Thi thể trương phồng được tìm thấy mắc kẹt vào lưới ở cuối con kênh gần nhà máy Haiderpur”.

Một điều tra viên liên quan đến vụ án cho biết họ nghi ngờ bị cáo - một người đàn ông 52 tuổi, chủ ngôi nhà mà gia đình bé gái thuê - đã ném bé  gái xuống kênh khi còn sống.

Đội điều tra nghi ngờ rằng bé gái bị chết đuối nhưng nguyên nhân cuối cùng của cái chết sẽ được thông báo chính thức sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi. 

Trục vớt thành công xác bé gái bị cưỡng hiếp rồi sát hại dưới kênh nước, thi thể đang phân hủy nhẹ sẽ được khám nghiệm tử thi - Ảnh 1
Việc tìm kiếm thi thể bé gái bắt đầu vào ngày 17/12 và Phó ủy viên cảnh sát Ravi Kumar Singh cho biết thi thể đã được trục vớt vào khoảng 9h sáng thứ Năm (21/12) - Ảnh: Hindustan Times

Ravi Kumar Singh cho biết, có 5 thợ lặn tham gia để trục vớt thi thể từ con kênh. Sau đó, hai thợ lặn chuyên nghiệp nữa từ Khajuri Khas đã được yêu cầu tham gia tìm kiếm. Hôm thứ Tư (20/12), một đội thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã được điều động đến và mang theo một chiếc thuyền máy. Thuyền bị nước cuốn lên và thi thể nghi bị chìm sâu nổi lên và mắc vào lưới.  

Cha của nạn nhân nói rằng cuối cùng họ cũng bớt gánh nặng được phần nào khi tìm thấy thi thể của con gái, cho biết: "Gia đình vẫn hy vọng con bé có thể còn sống cho đến khi thi thể được tìm thấy nhưng chúng tôi cũng biết rằng con bé đã chết vì người đàn ông đó đã nói rằng anh ta đã giết con bé. Chúng tôi muốn hình phạt nghiêm khắc nhất đối với người đàn ông đã phạm tội ác khủng khiếp như vậy.

Theo cảnh sát, gia đình đã nộp đơn trình báo vào khoảng 20h30 tối ngày 12/12 tại đồn cảnh sát Swaroop Nagar rằng bé gái, cư dân ở Nangli Poona, đã bị bắt cóc.

Bị cáo, được xác định là Sandeep Rana, khai với cảnh sát khi thẩm vấn rằng anh đến nhà nạn nhân vào lúc 14 giờ chiều ngày 12/12 và thấy cô ở một mình. 

Bị cáo nói rằng anh đã đưa bé gái lên ô tô của mình vào ngày 12/12 và cưỡng hiếp ngay trong xe. Sau đó sợ hãi và quyết định giết bé gái. Sau khi giết bé gái, bị cáo nói rằng đã ném xác bé gái xuống kênh Munak. 

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Cảnh sát cho biết, trong quá trình thẩm vấn, bị cáo đã thừa nhận tội ác của mình trong vụ cưỡng hiếp. Cảnh sát cũng phát hiện vào năm 2017, bị cáo này cũng từng tấn công tình dục trẻ vị thành niên. 

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