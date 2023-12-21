Theo mẹ nạn nhân, vụ việc xảy ra vào ngày 13/12 và bà đã tố cáo ngay trong ngày nhưng vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt.

Theo India TV News (Ấn Độ), cảnh sát cho biết hôm thứ Ba rằng ba thanh niên đã bắt cóc một bé gái 13 tuổi và bị cáo buộc cưỡng hiếp bé gái. Cảnh sát nói thêm rằng bé gái đã bị nhóm thanh niên đánh đập dã man. Mẹ của nạn nhân, người làm việc trong một công ty tư nhân ở Gurugram, đã nộp đơn tố cáo tới đồn cảnh sát.

Theo đơn tố cáo, vụ việc xảy ra vào ngày 13/12. Mẹ nạn nhân cho biết con gái mình bị bắt cóc khi đang đưa đồ ăn cho anh trai vào buổi chiều trở về.

“Nhóm thủ phạm đã đưa con gái tôi đến một nơi vắng vẻ, không những cưỡng hiếp mà còn đánh đập dã man. Sau đó, chúng ném con gái tôi đến một đống rác rồi bỏ chạy”, đơn tố cáo cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nạn nhân cho biết, khi nhận được thông tin, lúc 19h30, bà đến hiện trường thì thấy con gái mình bê bết máu và đang rên rỉ đau đớn. Bà ngay lập tức báo cảnh sát sau khi tìm thấy con gái.

Mẹ của nạn nhân cho biết thêm: “Con gái tôi nói với tôi rằng ba thanh niên đã bắt cóc con bé trước, sau đó cưỡng hiếp và đánh đập con bé một cách dã man”.

Sau đơn khiếu nại, Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đăng ký tố cáo ba thanh niên theo các điều khoản liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO), cảnh sát cho biết.

Bé gái bị chủ nhà 52 tuổi cưỡng hiếp rồi sát hại, 8 ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể Nạn nhân là bé gái học sinh lớp 4, bị chủ nhà bắt cóc, đưa lên ô tô, cưỡng hiếp rồi vứt xác xuống dòng nước chảy xiết của một con kênh vào ngày 12/12.

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