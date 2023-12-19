Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường trở về nhà. Bị cáo được cho là đã áp đảo và tấn công nạn nhân trong căn phòng gần cánh đồng.

Theo tờ Hindustan Times, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi được cho là đã bắt cóc và cưỡng hiếp một phụ nữ 63 tuổi tại một ngôi làng ở Sahjanwa, Gorakhpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào sáng Chủ nhật. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện huyện, tình trạng được cho là ổn định.

Một quan chức xác nhận rằng cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án theo Mục 376 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và đã bắt đầu điều tra vụ án.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường trở về nhà. Bị cáo được cho là đã áp đảo và tấn công tình dục nạn nhân trong căn phòng gần cánh đồng.

Người phụ nữ đã báo động kêu cứu và người nhà nạn nhân cùng người dân địa phương đã bắt được nghi phạm được cho là trong tình trạng say xỉn. Nam thanh niên đã được giao cho cảnh sát để điều tra.

Cảnh sát phụ trách Sahjanwa cho biết nạn nhân đã được kiểm tra y tế và tình trạng của cô được cho là ổn định.

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không mặc quần áo, nằm bên vệ đường cao tốc kêu cứu 11 năm sau vụ một nữ thực tập sinh vật lý trị liệu 23 tuổi bị cưỡng hiếp và hành hung gây chấn động dư luận, lực lượng chức năng kể lại việc cách cảnh sát truy tìm và bắt giữ thủ phạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-u70-bi-cuong-hiep-trong-can-phong-gan-canh-ong-thu-pham-la-nguoi-khong-ai-ngo-toi-638549.html