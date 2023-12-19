Người phụ nữ U70 bị cưỡng hiếp trong căn phòng gần cánh đồng, thủ phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 19/12/2023 09:53

Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường trở về nhà. Bị cáo được cho là đã áp đảo và tấn công nạn nhân trong căn phòng gần cánh đồng.

Theo tờ Hindustan Times, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi được cho là đã bắt cóc và cưỡng hiếp một phụ nữ 63 tuổi tại một ngôi làng ở Sahjanwa, Gorakhpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào sáng Chủ nhật. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện huyện, tình trạng được cho là ổn định.

Một quan chức xác nhận rằng cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án theo Mục 376 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và đã bắt đầu điều tra vụ án.

Người phụ nữ U70 bị cưỡng hiếp trong căn phòng gần cánh đồng, thủ phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường trở về nhà. Bị cáo được cho là đã áp đảo và tấn công tình dục nạn nhân trong căn phòng gần cánh đồng.    

Người phụ nữ đã báo động kêu cứu và người nhà nạn nhân cùng người dân địa phương đã bắt được nghi phạm được cho là trong tình trạng say xỉn. Nam thanh niên đã được giao cho cảnh sát để điều tra. 

Cảnh sát phụ trách Sahjanwa cho biết nạn nhân đã được kiểm tra y tế và tình trạng của cô được cho là ổn định.

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không mặc quần áo, nằm bên vệ đường cao tốc kêu cứu

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không mặc quần áo, nằm bên vệ đường cao tốc kêu cứu

11 năm sau vụ một nữ thực tập sinh vật lý trị liệu 23 tuổi bị cưỡng hiếp và hành hung gây chấn động dư luận, lực lượng chức năng kể lại việc cách cảnh sát truy tìm và bắt giữ thủ phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 29 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích