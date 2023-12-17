Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không mặc quần áo, nằm bên vệ đường cao tốc kêu cứu

Thế giới 17/12/2023 10:06

11 năm sau vụ một nữ thực tập sinh vật lý trị liệu 23 tuổi bị cưỡng hiếp và hành hung gây chấn động dư luận, lực lượng chức năng kể lại việc cách cảnh sát truy tìm và bắt giữ thủ phạm.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ đưa tin ngày 16/12/2023, vụ án hiếp dâm và giết người tập thể ở Delhi năm 2012, thường được gọi là vụ Nirbhaya, liên quan đến một vụ hiếp dâm và hành hung gây chết người xảy ra vào ngày 16/12/2012 tại Munirka, một khu phố ở Nam Delhi, khiến cả nước bàng hoàng trước tính chất khủng khiếp của tội ác.

Một nữ thực tập sinh vật lý trị liệu 23 tuổi đã bị cưỡng hiếp dã man trong khi bạn nam đi cùng cô bị những kẻ tấn công đánh đập bên trong một chiếc xe buýt đang di chuyển ở Nam Delhi. Cả hai bị vứt bên vệ đường cao tốc ở Munirka mà không có quần áo và đồ dùng cá nhân.

Nạn nhân qua đời sau đó vì những thương tích trên cơ thể. Vì luật pháp Ấn Độ không cho phép báo chí công bố tên nạn nhân bị hiếp dâm nên nạn nhân được biết đến rộng rãi với cái tên Nirbhaya. 

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không mặc quần áo, nằm bên vệ đường cao tốc kêu cứu - Ảnh 1
Người dân biểu tình phản đối việc sắp trả tự do cho một bị cáo vị thành niên trong vụ Nirbhaya, tại Jantar Mantar, New Delhi, vào ngày 21/11/2015 - Ảnh: Hindustan Times

11 năm sau vụ án kinh hoàng, Chhaya Sharma - sĩ quan Lực lượng Cảnh sát Ấn Độ (IPS), người phụ trách vụ án Nirbhaya, nhớ lại việc cảnh sát Delhi đã truy lùng 6 thủ phạm như thế nào

Chhaya Sharma nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm thông báo có hai người bị lột quần áo, nằm bên đường bị thương nặng. Hành động đầu tiên chỉ một giờ sau cuộc điện thoại là xác định vị trí xe buýt.

Chhaya Sharma nói: “Mọi người cho rằng hiện trường vụ án là nơi phát hiện Nirbhaya, nhưng hiện trường vụ án thực sự là chiếc xe buýt đang di chuyển nên điều đầu tiên chúng tôi làm là truy tìm chiếc xe buýt”.

Sau khi theo dõi qua camera CCTV, chiếc xe buýt được tìm thấy gần nơi ở của tài xế Ram Singh, người đầu tiên bị bắt trong vụ án. Hai người đàn ông nữa bị bắt vì mất tích vào đêm xảy ra vụ án, và cảnh sát đã kết nối các dấu vết dựa trên vị trí của họ.

Kẻ hiếp dâm thứ tư, Mukesh, đã bị bắt sau khi bản phác thảo về người này được lưu hành dựa trên mô tả do bạn của Nirbhaya đưa ra. Mukesh chỉ quyết định đầu hàng khi cảnh sát nói với anh rằng họ sẽ kể cho mẹ anh về tội ác của anh.

Kẻ hiếp dâm thứ năm là Lokesh, anh trai tài xế Ram Singh. Viên chức IPS cho biết Lokesh đã trốn về nhà mẹ mình ở Rajasthan nhưng bị bắt vào ngày 18/12/2012 bởi một đội Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm (STF)  được cử đến đó. Bị cáo cuối cùng trong vụ án và cũng là kẻ khó bắt nhất chính là thủ phạm vị thành niên Mohammed Afroz.

Vì chỉ có Ram Singh biết rõ về đồng phạm khi đó nên anh đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn để nhận dạng. Cuối cùng, Afroz bị bắt từ bến xe buýt Anand Vihar ở Delhi, khi đang cố gắng chạy trốn khỏi thành phố.

Chhaya Sharma nói với hãng tin ANI: “Để kết án, chúng tôi không chỉ lập danh sách tất cả các vết thương bên ngoài và bên trong của nạn nhân mà còn đề cập đến 13 vết cắn trên cơ thể cô ấy, cho thấy bản chất thú tính của tội ác”.

Tính chất tàn khốc của tội ác và các chi tiết đẫm máu của vụ hành hung mà nạn nhân phải chịu đã buộc tòa án phải tuyên án tử hình cho 5 trong số 6 người bị kết án trong vụ hiếp dâm Nirbhaya.

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