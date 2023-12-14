Quản chế người phụ nữ tự nguyện làm 'chuyện ấy' với hai đồng nghiệp nhưng khai man với cảnh sát, cho rằng mình bị cưỡng hiếp

Thế giới 14/12/2023 09:58

Người phụ nữ cho biết cô đã nói dối khi muốn rời khỏi phòng khách sạn nhưng không mang theo tiền. 

Theo The Straits Times của SPH (Singapore), một phụ nữ có quan hệ tình dục đồng thuận với hai đồng nghiệp nhưng sau đó nói dối cảnh sát rằng mình bị cưỡng hiếp, đã bị kết án 18 tháng quản chế vào ngày 13/12.

Là một phần của bản án, Siti Junaidah Azahar, 22 tuổi, phải ở trong nhà từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau mỗi ngày và thực hiện 60 giờ phục vụ cộng đồng.

Mẹ cô cũng phải đóng tiền "thế chân" 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng) để đảm bảo hành vi tốt của con mình. 

Vào tháng 9/2023, Siti đã nhận tội cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát. Tội danh tương tự thứ hai đã được xem xét trong quá trình tuyên án.

Quản chế người phụ nữ tự nguyện làm 'chuyện ấy' với hai đồng nghiệp nhưng khai man với cảnh sát, cho rằng mình bị cưỡng hiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phó công tố viên Melissa Heng cho biết trước tòa trong các thủ tục tố tụng trước đó rằng Siti và ba người đàn ông liên quan đến vụ án tên là M., A., và H., đã làm việc cùng nhau tại dịch vụ giao hàng tạp hóa RedMart vào tháng 8 /2021.

Khoảng 3h30 sáng ngày 6/9/2021, Siti trình báo cảnh sát và khai rằng đồng nghiệp đã cưỡng hiếp cô.

Cô khai, sự việc xảy ra trong một căn phòng khách sạn ở khu phố Lavender chỉ có một chiếc giường đơn. Cô cho biết mình đã uống rượu với ba đồng nghiệp và một người bạn khác là Z. trong phòng khách sạn vào khoảng 23 giờ đêm ngày 4/9/2021.

Phó công tố viên Melissa Heng cho biết Siti cảm thấy say sau khi uống khoảng 4 cốc rượu whisky và ngủ gật trên giường. Siti sau đó khai với cảnh sát rằng khi tỉnh dậy, cô nhận ra A., 20 tuổi, đang cưỡng hiếp mình bất chấp sự phản kháng của cô.

Cô cũng khai, khi tỉnh dậy, H., 21 tuổi, có ý định kéo quần xuống nhưng không được nên bị cô đẩy ra. Siti cho biết cô rời khỏi phòng khách sạn vào khoảng 1 giờ sáng khi dì cô đặt xe grab cho cô.

Cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra vụ việc ngay sau đó.

Phó công tố viên Melissa Heng cho biết với tòa án: “Phòng khách sạn đã được xử lý và rượu, đồ uống trộn và khăn trải giường còn sót lại đã bị thu giữ để điều tra. Hơn nữa, A. đã bị bắt và thẩm vấn, còn H. thì bị thẩm vấn". 

Cảnh sát đã thẩm vấn Siti một lần nữa vào ngày 8/9/2021. Lần này, cô cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình có quan hệ tình dục đồng thuận với A. và H., đồng thời cô đã nói dối với cơ quan chức năng. 

Siti cho biết cô đã nói dối khi muốn rời khỏi phòng khách sạn nhưng không mang theo tiền. Vì không thể về nhà, cô đã gửi tin nhắn cho anh họ và nói dối rằng “ba chàng trai đã làm gì đó” với cô. Cô nói vậy để dì đồng ý đặt xe grab cho cô về nhà.

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