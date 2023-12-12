Liên quan đến vụ án một nữ sinh cấp hai bị cho uống rượu có pha chất gây ngủ bất tỉnh rồi bị cưỡng hiếp, cả bên công tố và bị cáo đều kháng cáo phán quyết sơ thẩm.

Theo SBS News, Tòa sơ thẩm sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 7 năm tù với lý do “trách nhiệm về tội này rất nặng nề”. Văn phòng Viện kiểm sát quận Uijeongbu, chi nhánh Namyangju cho biết: "Bị cáo A. (30 tuổi), người bị bắt và bị truy tố, đã phủ nhận cáo buộc hiếp dâm trong suốt phiên tòa và không đạt được thỏa thuận với nạn nhân. Tuy nhiên, chúng tôi đã kháng cáo vì nhận thấy rằng bản án 7 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm là 'không công bằng".

Trước đó, cơ quan công tố đã đề nghị trước tòa mức án dành cho A. 10 năm tù giam. Được biết, A. cũng kháng cáo với lý do "tòa hiểu sai sự thật và tuyên án không công bằng". Ảnh minh họa: Internet A. khai trước tòa: “Đúng là tôi đã cho B. (nạn nhân, nữ sinh cấp hai) uống nước có chứa zolpidem rồi đưa vào nhà nghỉ nhằm mục đích phạm tội nhưng tôi đã bỏ ra khỏi phòng khi B. bất tỉnh”.

Tuy nhiên, đến ngày 30/11, tòa sơ thẩm sơ thẩm tuyên phạt A. 7 năm tù và buộc tội hiếp dâm: “Bị cáo khai rằng mình đã vứt dụng cụ tránh thai vào thùng rác vì không thể quan hệ tình dục. Tuy nhiên, thành phần dầu của dụng cụ tránh thai được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân". Tòa sơ thẩm cho biết: “Bị cáo đã lên kế hoạch phạm tội một cách cẩn thận, bao gồm việc thêm zolpidem vào các loại đồ uống, phương thức phạm tội rất táo bạo nên trách nhiệm gây án rất nặng nề”, cho rằng "cần phải có hình phạt tương xứng với tội lỗi”. Trước đó, A. bị truy tố về tội gặp B., một học sinh cấp hai, ở Gangnam, Seoul vào tháng 5/2023 cho nữ sinh uống nước có pha zolpidem, đưa vào nhà nghỉ khi nữ sinh bất tỉnh, cưỡng hiếp và trộm điện thoại di động của nữ sinh này. Qua điều tra, phát hiện A. quen B. qua SNS và A. cho thuốc zolpidem vào đồ uống của B. khi hai người gặp nhau với mục đích phạm tội. Zolpidem là một loại thuốc hướng tâm thần dùng để điều trị chứng mất ngủ vì nó có chứa thành phần giúp an thần, được phân loại là chất gây nghiện và không nên sử dụng cho các mục đích khác ngoài chỉ định của bác sĩ.

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