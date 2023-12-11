Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần suốt 4 năm, định giữ im lặng không dám tố cáo, lộ lý do gây choáng phía sau

Thế giới 11/12/2023 10:49

Theo chi tiết vụ án, nghi phạm đã gặp người phụ nữ này vào năm 2019 và hứa hẹn cho cô một công việc tốt. Sau đó, anh kết bạn với cô và đưa cô đến nhiều nơi khác nhau, nơi anh bị cáo buộc cưỡng hiếp cô.

Theo tờ Times of India, một phụ nữ 23 tuổi đến từ Rajkot, bang Gujarat, Ấn Độ, đã cáo buộc một người đàn ông cưỡng hiếp cô nhiều lần trong suốt 4 năm qua với lời hứa sẽ giúp cô có một công việc tốt. 

Dựa trên đơn khiếu nại của người phụ nữ, cảnh sát Pradhyuman Nagar trong thành phố đã buộc tội Devraj Gohil vì tội hiếp dâm, vi phạm lòng tin, đe dọa hình sự và các mục liên quan khác của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần suốt 4 năm, định giữ im lặng không dám tố cáo, lộ lý do gây choáng phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo chi tiết vụ án, Gohil đã gặp người phụ nữ này vào năm 2019 và hứa hẹn cho cô một công việc tốt.  

Sau đó, Gohil kết bạn với cô và đưa cô đến nhiều nơi khác nhau, nơi anh bị cáo buộc cưỡng hiếp cô. Người phụ nữ trong đơn kiện cáo buộc Gohil đe dọa sẽ giết cha mẹ cô nếu cô dám kể với họ về vụ tấn công tình dục.

Gohil cũng đe dọa sẽ gài bẫy cha mẹ của người phụ nữ trong một vụ án giả và tống họ vào tù. Gohil tiếp tục tống tiền người phụ nữ trong gần 5 năm. Người phụ nữ này đã lấy hết can đảm và đệ đơn tố cáo Gohil vào tối thứ Bảy.

Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa bắt giữ Gohil trong vụ việc này vì anh đang ở tù vì liên quan đến một số tội danh khác. Cảnh sát nói thêm rằng họ sẽ nộp đơn xin tạm giam Gohil từ tòa án và thẩm vấn anh về những cáo buộc mà người phụ nữ đưa ra. 

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