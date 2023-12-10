Người bào chữa cho bị cáo, trình bày rằng không có tài liệu buộc tội nào được thu hồi từ bị cáo và do đó, đã đề nghị rằng cho bị cáo được tại ngoại vì bị cáo là thường trú nhân ở địa phương và không có khả năng bỏ trốn.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, Tòa án đặc biệt theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) hôm thứ Sáu đã cấp bảo lãnh cho một người đàn ông 29 tuổi, người buộc tội cưỡng hiếp em gái vợ 16 tuổi của anh ở Karjur Marg vào tháng 7/2023.

Khi tuyên bố lệnh, thẩm phán đặc biệt Kalpana Patil nhận xét rằng nạn nhân và các thành viên gia đình cô không phản đối việc cho phép bị cáo tại ngoại. Lệnh của tòa án cho biết: “Mặc dù cuộc điều tra đã hoàn tất, nhưng xét đến số vụ án cũ đang chờ xử lý trước tòa án này, không có khả năng kết thúc phiên tòa này trong tương lai gần”.

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Theo cơ quan công tố, nạn nhân bị đau bụng dữ dội đã lâu. Vì vậy, vào khoảng 20h ngày 31/7/2023, chị gái nạn nhân đã đưa cô đến một phòng khám ở địa phương để khám.

Khi kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ có điều gì đó không ổn và đề nghị cô lập tức siêu âm tại Trung tâm chẩn đoán Jamuna.

Bối rối, hai chị em đến trung tâm vào ngày hôm sau và phát hiện nạn nhân đang mang thai. Khi chị gái hỏi đi hỏi lại thì nạn nhân nói rằng anh rể (chồng của chị gái) đã nhiều lần cưỡng hiếp cô.

Nạn nhân cũng nói với chị gái rằng anh rể đe dọa cô không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai, nếu không anh ta sẽ làm hại cô.

Người bào chữa Gupta, đại diện cho bị cáo, trình bày rằng không có tài liệu buộc tội nào được thu hồi từ bị cáo và do đó, đã đề nghị rằng cho bị cáo được tại ngoại vì bị cáo là thường trú nhân của Kanjur Marg và không có khả năng bỏ trốn.

Công tố viên đặc biệt SS Shamkuwar đã từ chối đơn xin tại ngoại vì hành vi phạm tội nghiêm trọng và nếu bị cáo được tại ngoại, anh có thể hối lộ hoặc gây áp lực cho nạn nhân.

Tòa án ra lệnh bị cáo phải thông báo cho nhân viên điều tra nếu có thay đổi địa chỉ cư trú của mình.

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