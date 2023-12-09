Cảnh sát cho biết nghi phạm chính trong vụ án hiếp dâm và giết người xảy ra ngày 3/12 này đã bị bắt. Một chiếc xe lam điện, một chiếc điện thoại di động và chiếc rìu được sử dụng trong vụ án khủng khiếp cũng đã được cảnh sát thu giữ.

Theo NDTV, cảnh sát cho biết, một phụ nữ ở Sultanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), bị cưỡng hiếp, đốt mặt bằng thuốc lá và sau đó dùng rìu tấn công, đã bị giết sau khi được thủ phạm giao tiền để giúp thủ phạm tìm việc làm nhưng không thực hiện được lời hứa của mình.

Nghi phạm chính trong vụ án hiếp dâm và giết người xảy ra ngày 3/12 đã bị bắt.

Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, người phụ nữ đã hứa với Suraj Kumar Sonkar một công việc để đổi lấy tiền. Khi người phụ nữ không tìm được việc làm cho anh, Sonkar yêu cầu trả lại tiền cho anh. Tuy nhiên, người phụ nữ khựng lại, khiến Sonkar rơi vào tình trạng lấp lửng. Không thể chờ đợi được nữa, Sonkar đã cưỡng hiếp cô, dùng thuốc lá đốt mặt cô rồi dùng rìu chém cô một cách dã man.

Thi thể của người phụ nữ được tìm thấy bên lề đường ở Sultanpur. Cảnh sát cho biết có nhiều vết thương trên khắp cơ thể cô và cho biết cô bị chảy máu từ tai.

Vụ án đã sớm được ghi nhận trước khi cảnh sát truy lùng và bắt giữ Sonkar. Một chiếc xe lam điện, một chiếc điện thoại di động và chiếc rìu được sử dụng trong vụ án khủng khiếp đã được cảnh sát thu giữ.

Bé gái 6 tuổi bị người lạ cưỡng hiếp trong đám cưới, được phát hiện nằm bất tỉnh và có vết máu trên quần áo Cảnh sát cho biết bé gái đi dự đám cưới cùng bố mẹ, được cho là đã bị một người không rõ danh tính cưỡng hiếp tại khu vườn liền kề của một khách sạn.

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