Vụ cô gái bị cưỡng hiếp rồi sát hại dã man bằng rìu: Thi thể được tìm thấy bên lề đường, có nhiều vết thương khắp người

Thế giới 09/12/2023 11:15

Cảnh sát cho biết nghi phạm chính trong vụ án hiếp dâm và giết người xảy ra ngày 3/12 này đã bị bắt. Một chiếc xe lam điện, một chiếc điện thoại di động và chiếc rìu được sử dụng trong vụ án khủng khiếp cũng đã được cảnh sát thu giữ.

Theo NDTV, cảnh sát cho biết, một phụ nữ ở Sultanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), bị cưỡng hiếp, đốt mặt bằng thuốc lá và sau đó dùng rìu tấn công, đã bị giết sau khi được thủ phạm giao tiền để giúp thủ phạm tìm việc làm nhưng không thực hiện được lời hứa của mình. 

Nghi phạm chính trong vụ án hiếp dâm và giết người xảy ra ngày 3/12 đã bị bắt.

Vụ cô gái bị cưỡng hiếp rồi sát hại dã man bằng rìu: Thi thể được tìm thấy bên lề đường, có nhiều vết thương khắp người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, người phụ nữ đã hứa với Suraj Kumar Sonkar một công việc để đổi lấy tiền. Khi người phụ nữ không tìm được việc làm cho anh, Sonkar yêu cầu trả lại tiền cho anh. Tuy nhiên, người phụ nữ khựng lại, khiến Sonkar rơi vào tình trạng lấp lửng. Không thể chờ đợi được nữa, Sonkar đã cưỡng hiếp cô, dùng thuốc lá đốt mặt cô rồi dùng rìu chém cô một cách dã man. 

Thi thể của người phụ nữ được tìm thấy bên lề đường ở Sultanpur. Cảnh sát cho biết có nhiều vết thương trên khắp cơ thể cô và cho biết cô bị chảy máu từ tai. 

Vụ án đã sớm được ghi nhận trước khi cảnh sát truy lùng và bắt giữ Sonkar. Một chiếc xe lam điện, một chiếc điện thoại di động và chiếc rìu được sử dụng trong vụ án khủng khiếp đã được cảnh sát thu giữ.     

Bé gái 6 tuổi bị người lạ cưỡng hiếp trong đám cưới, được phát hiện nằm bất tỉnh và có vết máu trên quần áo

Bé gái 6 tuổi bị người lạ cưỡng hiếp trong đám cưới, được phát hiện nằm bất tỉnh và có vết máu trên quần áo

Cảnh sát cho biết bé gái đi dự đám cưới cùng bố mẹ, được cho là đã bị một người không rõ danh tính cưỡng hiếp tại khu vườn liền kề của một khách sạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 24 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích