Người đàn ông cưỡng hiếp dã man cô gái trẻ đang ngủ trên tàu điện ngầm trước sự chứng kiến của hành khách và đứa trẻ 11 tuổi

Thế giới 10/12/2023 09:08

Vụ tấn công được chứng kiến ​​bởi một công dân Pháp đi cùng cậu con trai 11 tuổi của mình và họ đã báo vụ việc cho cảnh sát.

Theo Daily Mail, một người đàn ông "đồi trụy" cưỡng hiếp một phụ nữ khi cô đang ngủ trên tuyến tàu Piccadilly (Luân Đôn, Anh) trước sự chứng kiến kinh hoàng của hành khách và đứa bé 11 tuổi đã bị kết án tù 9 năm. 

Chỉ ba giờ trước vụ tấn công kinh hoàng, Ryan Johnston, 37 tuổi, đã đuổi theo hai người phụ nữ về nhà sau khi họ nhìn thấy anh thủ dâm khi nhìn qua cửa sổ một ngôi nhà vào khoảng 5 giờ sáng gần ga tàu điện ngầm Bounds Green ở phía bắc Luân Đôn. 

Cảnh sát Giao thông Anh cho biết khi những người phụ nữ vào được bên trong an toàn, Johnston đập cửa và thọc tay vào hộp thư trước nhà rồi mới rời đi. 

Người đàn ông cưỡng hiếp dã man cô gái trẻ đang ngủ trên tàu điện ngầm trước sự chứng kiến của hành khách và đứa trẻ 11 tuổi - Ảnh 1
Ryan Johnston tấn công một phụ nữ đang ngủ trên tàu trước mặt những hành khách khác - Ảnh: Daily Mail

Lực lượng cảnh sát cho biết vào sáng hôm đó, ngày 23/2/2020, anh lên chuyến tàu Piccadilly Line tại Heathrow Terminal 5 và tiếp cận một phụ nữ trẻ đang ngủ. 

CPS cho biết Johnston sau đó đã tấn công tình dục và cưỡng hiếp một phụ nữ 20 tuổi, người đang trở về nhà sau một buổi tối đi chơi với bạn bè, trước mặt những hành khách khác.

Vụ tấn công xảy ra trong hành trình hai điểm dừng giữa Hounslow West và Heathrow Terminal 5, được chứng kiến ​​bởi một công dân Pháp đi cùng cậu con trai 11 tuổi của mình và họ đã báo vụ việc cho cảnh sát.

Nhưng vụ việc không được CCTV ghi lại và cảnh sát không thể xác định được danh tính nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, BTP cho biết.

Johnston bị bắt tại HMP Brixton - nơi anh đang thụ án vì tội trộm cắp - vào tháng 12/2022, sau khi BTP xem xét các vụ án hiếp dâm lịch sử nhận dạng anh. Các thám tử cũng xác định được nạn nhân vào tháng 12/2020. 

Công dân Pháp đã bay tới Vương quốc Anh để làm chứng tại phiên tòa, giúp bác bỏ tuyên bố của Johnston rằng anh biết người khiếu nại và cô ấy đã đồng ý, CPS cho biết.

Bồi thẩm đoàn đã kết luận Johnston có tội với tất cả 5 tội danh sau phiên tòa kéo dài hai tuần tại Tòa án vương miện (Crown Court) vào tháng 8. Anh cũng bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục vô thời hạn.

Trong suốt phiên tòa, anh được mô tả là kẻ tấn công "đồi trụy" và được gọi là "mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với phụ nữ". 

Cha dượng lãnh án 'tù cho đến hơi thở cuối cùng' vì cưỡng hiếp con gái riêng dưới 16 tuổi của vợ

Cha dượng lãnh án 'tù cho đến hơi thở cuối cùng' vì cưỡng hiếp con gái riêng dưới 16 tuổi của vợ

Mặc dù có sự thay đổi vào phút cuối trong lời khai của cô gái vị thành niên do áp lực của gia đình trong phiên điều trần, tòa án vẫn xem xét các bằng chứng thuyết phục để đưa ra phán quyết cuối cùng.  

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 21 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích