Chỉ ba giờ trước vụ tấn công kinh hoàng, Ryan Johnston, 37 tuổi, đã đuổi theo hai người phụ nữ về nhà sau khi họ nhìn thấy anh thủ dâm khi nhìn qua cửa sổ một ngôi nhà vào khoảng 5 giờ sáng gần ga tàu điện ngầm Bounds Green ở phía bắc Luân Đôn.

Theo Daily Mail, một người đàn ông "đồi trụy" cưỡng hiếp một phụ nữ khi cô đang ngủ trên tuyến tàu Piccadilly (Luân Đôn, Anh) trước sự chứng kiến kinh hoàng của hành khách và đứa bé 11 tuổi đã bị kết án tù 9 năm.

Lực lượng cảnh sát cho biết vào sáng hôm đó, ngày 23/2/2020, anh lên chuyến tàu Piccadilly Line tại Heathrow Terminal 5 và tiếp cận một phụ nữ trẻ đang ngủ.

Cảnh sát Giao thông Anh cho biết khi những người phụ nữ vào được bên trong an toàn, Johnston đập cửa và thọc tay vào hộp thư trước nhà rồi mới rời đi.

CPS cho biết Johnston sau đó đã tấn công tình dục và cưỡng hiếp một phụ nữ 20 tuổi, người đang trở về nhà sau một buổi tối đi chơi với bạn bè, trước mặt những hành khách khác.

Vụ tấn công xảy ra trong hành trình hai điểm dừng giữa Hounslow West và Heathrow Terminal 5, được chứng kiến ​​bởi một công dân Pháp đi cùng cậu con trai 11 tuổi của mình và họ đã báo vụ việc cho cảnh sát.

Nhưng vụ việc không được CCTV ghi lại và cảnh sát không thể xác định được danh tính nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, BTP cho biết.

Johnston bị bắt tại HMP Brixton - nơi anh đang thụ án vì tội trộm cắp - vào tháng 12/2022, sau khi BTP xem xét các vụ án hiếp dâm lịch sử nhận dạng anh. Các thám tử cũng xác định được nạn nhân vào tháng 12/2020.

Công dân Pháp đã bay tới Vương quốc Anh để làm chứng tại phiên tòa, giúp bác bỏ tuyên bố của Johnston rằng anh biết người khiếu nại và cô ấy đã đồng ý, CPS cho biết.

Bồi thẩm đoàn đã kết luận Johnston có tội với tất cả 5 tội danh sau phiên tòa kéo dài hai tuần tại Tòa án vương miện (Crown Court) vào tháng 8. Anh cũng bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục vô thời hạn.

Trong suốt phiên tòa, anh được mô tả là kẻ tấn công "đồi trụy" và được gọi là "mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với phụ nữ".