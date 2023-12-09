Cha dượng lãnh án 'tù cho đến hơi thở cuối cùng' vì cưỡng hiếp con gái riêng dưới 16 tuổi của vợ

Thế giới 09/12/2023 11:46

Mặc dù có sự thay đổi vào phút cuối trong lời khai của cô gái vị thành niên do áp lực của gia đình trong phiên điều trần, tòa án vẫn xem xét các bằng chứng thuyết phục để đưa ra phán quyết cuối cùng.  

Theo tờ Times of India, tòa án đặc biệt theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) ở Shamli, thuộc bang Uttar Pradesh, đã tuyên án chung thân, khẳng định rằng đó sẽ là “án tù cho đến hơi thở cuối cùng”, đối với một người đàn ông bị kết tội tấn công tình dục con gái riêng 14 tuổi của vợ. 

Sanjay Chauhan, cố vấn chính quyền quận (DGC), cho biết, vào ngày 14/8/2023, cô gái vị thành niên đã đệ đơn tố cáo cha dượng hành hung thể xác và quấy rối tình dục.

Cha dượng lãnh án 'tù cho đến hơi thở cuối cùng' vì cưỡng hiếp con gái riêng dưới 16 tuổi của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cảnh sát đã đăng ký vụ án tại đồn cảnh sát Jhinjhana theo Mục 376 (3) (hiếp dâm với người dưới 16 tuổi), Mục 354 (tấn công hoặc sử dụng vũ lực đối với phụ nữ), Mục 323 (gây thương tích) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều mục liên quan của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

Sau khi kiểm tra y tế nạn nhân và lời khai của cô được ghi lại trước tòa, cảnh sát đã bắt giữ bị cáo vào ngày 15/8/2023. 

 

“Bị cáo đã ở tù kể từ khi bị bắt giữ", Sanjay Chauhan nói thêm, mặc dù có sự thay đổi vào phút cuối trong lời khai của cô gái vị thành niên do áp lực của gia đình trong phiên điều trần, tòa án vẫn xem xét các bằng chứng thuyết phục để đưa ra phán quyết cuối cùng.       

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Cảnh sát cho biết nghi phạm chính trong vụ án hiếp dâm và giết người xảy ra ngày 3/12 này đã bị bắt. Một chiếc xe lam điện, một chiếc điện thoại di động và chiếc rìu được sử dụng trong vụ án khủng khiếp cũng đã được cảnh sát thu giữ.

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Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

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