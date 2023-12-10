Theo đệ trình của công tố viên, cha của nạn nhân đã bị bắt giữ vì cáo buộc châm lửa đốt mẹ nạn nhân khiến bà tử vong. Vì không có ai chăm sóc nên nạn nhân và anh trai phải ở với dì và ông nội.

Theo tờ Indian Express, một tòa án đặc biệt ở Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ hôm thứ Năm đã kết án một người đàn ông 26 tuổi 20 năm tù vì cưỡng hiếp em họ 5 tuổi của mình vào năm 2018.

Tòa án tuyên bố bị cáo phạm tội hiếp dâm theo Mục 376AB của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), trong đó có hình phạt tối thiểu là 20 năm cho tội hiếp dâm phụ nữ dưới 12 tuổi.

Theo đệ trình của công tố viên Veena Shelar, cha của nạn nhân đã bị bắt giữ vì cáo buộc châm lửa đốt mẹ cô khiến người mẹ tử vong.

Vì không có ai chăm sóc nên nạn nhân và anh trai phải ở với dì (chị gái của bố) và ông nội.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5/2018, ông nội cũng qua đời. Các thành viên khác trong gia đình, bao gồm chú của nạn nhân và các con trai của chú, đã đến thành phố để thực hiện các nghi lễ cuối cùng.

Ngày 26/5/2018, khi dì ruột đi chợ, bị cáo – con trai của anh trai bố nạn nhân – đã có hành vi xâm hại tình dục nạn nhân.

Khi người dì về nhà, thấy nạn nhân đang khóc thì hỏi chuyện. Nạn nhân đã kể lại sự việc với người dì và người dì đã đưa cô đến bác sĩ.

Bị cáo khai rằng mình bị liên lụy vì tranh chấp tài sản.

Tòa án căn cứ vào lời khai của nạn nhân, dì nạn nhân và chứng cứ y tế để kết tội bị cáo.

Anh rể cưỡng hiếp em gái vợ đến có thai, tòa cho được tại ngoại với lý do không ai ngờ tới Người bào chữa cho bị cáo, trình bày rằng không có tài liệu buộc tội nào được thu hồi từ bị cáo và do đó, đã đề nghị rằng cho bị cáo được tại ngoại vì bị cáo là thường trú nhân ở địa phương và không có khả năng bỏ trốn.

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