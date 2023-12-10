Vụ bé gái 5 tuổi bị anh họ cưỡng hiếp: Không có ai chăm sóc vì cha châm lửa đốt khiến mẹ tử vong, đến ở nhà dì thì gặp nạn

Thế giới 10/12/2023 11:03

Theo đệ trình của công tố viên, cha của nạn nhân đã bị bắt giữ vì cáo buộc châm lửa đốt mẹ nạn nhân khiến bà tử vong. Vì không có ai chăm sóc nên nạn nhân và anh trai phải ở với dì và ông nội.

Theo tờ Indian Express, một tòa án đặc biệt ở Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ hôm thứ Năm đã kết án một người đàn ông 26 tuổi 20 năm tù vì cưỡng hiếp em họ 5 tuổi của mình vào năm 2018.

Tòa án tuyên bố bị cáo phạm tội hiếp dâm theo Mục 376AB của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), trong đó có hình phạt tối thiểu là 20 năm cho tội hiếp dâm phụ nữ dưới 12 tuổi.

Theo đệ trình của công tố viên Veena Shelar, cha của nạn nhân đã bị bắt giữ vì cáo buộc châm lửa đốt mẹ cô khiến người mẹ tử vong.

Vì không có ai chăm sóc nên nạn nhân và anh trai phải ở với dì (chị gái của bố) và ông nội.

Vụ bé gái 5 tuổi bị anh họ cưỡng hiếp: Không có ai chăm sóc vì cha châm lửa đốt khiến mẹ tử vong, đến ở nhà dì thì gặp nạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5/2018, ông nội cũng qua đời. Các thành viên khác trong gia đình, bao gồm chú của nạn nhân và các con trai của chú, đã đến thành phố để thực hiện các nghi lễ cuối cùng.

Ngày 26/5/2018, khi dì ruột đi chợ, bị cáo – con trai của anh trai bố nạn nhân – đã có hành vi xâm hại tình dục nạn nhân.

Khi người dì về nhà, thấy nạn nhân đang khóc thì hỏi chuyện. Nạn nhân đã kể lại sự việc với người dì và người dì đã đưa cô đến bác sĩ.

Bị cáo khai rằng mình bị liên lụy vì tranh chấp tài sản.

Tòa án căn cứ vào lời khai của nạn nhân, dì nạn nhân và chứng cứ y tế để kết tội bị cáo. 

Anh rể cưỡng hiếp em gái vợ đến có thai, tòa cho được tại ngoại với lý do không ai ngờ tới

Anh rể cưỡng hiếp em gái vợ đến có thai, tòa cho được tại ngoại với lý do không ai ngờ tới

Người bào chữa cho bị cáo, trình bày rằng không có tài liệu buộc tội nào được thu hồi từ bị cáo và do đó, đã đề nghị rằng cho bị cáo được tại ngoại vì bị cáo là thường trú nhân ở địa phương và không có khả năng bỏ trốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 23 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích