Bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong chuyến dã ngoại của trường, phát hiện thủ phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 11/12/2023 08:55

Một nữ sinh 8 tuổi bị tài xế xe tải của trường và bạn bè của người này cưỡng hiếp tập thể trong một chuyến dã ngoại. Các hung thủ đã đánh thuốc mê bé gái tại khách sạn, quay video clip về hành vi này và yêu cầu bé gái cùng em trai 5 tuổi của mình không được tiết lộ bất cứ điều gì với cha mẹ.

Theo tờ Times of India, một học sinh 8 tuổi của một trường tư thục trong thành phố thuộc tiểu bang Rajasthan, Ấn Độ, được cho là đã bị tài xế xe tải của trường và bạn bè của người này cưỡng hiếp sau khi bị đánh thuốc mê tại một khách sạn trong một chuyến dã ngoại. 

Các thủ phạm cũng được cho là đã quay video clip về hành vi này và yêu cầu bé gái cùng em trai 5 tuổi của mình không được tiết lộ bất cứ điều gì với cha mẹ.

Sau khi cha của bé gái nộp đơn tại đồn cảnh sát Jhotwara vào thứ Sáu, Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đăng ký đối với tài xế xe tải của trường, Abdul Aziz, 50 tuổi, theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) và Mục 328, 506, 376, 376DB, 511 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC). 

Bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong chuyến dã ngoại của trường, phát hiện thủ phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cha của nạn nhân cho biết trong FIR rằng mặc dù ông đã báo với giám đốc và hiệu trưởng của trường về vụ việc nhưng họ không có hành động gì. “Con gái tôi bị cưỡng hiếp tập thể, tài xế còn dọa giết các con tôi… Bé gái vô cùng sợ hãi. Em trai 5 tuổi của bé cũng bị dùng dao đe dọa và cảnh báo rằng sẽ bị giết nếu dùng tiết lộ bất cứ điều gì ở nhà. Cả hai đều được cho uống thuốc say", người cha nói trong FIR.

Theo FIR, bé gái bị cưỡng hiếp trong khách sạn trong khi cậu em trai bị dùng dao ép phải ở lại trong xe tải của trường. Cha của bé gái cho biết trong FIR: “Tôi đã nộp đơn khiếu nại với ban giám hiệu nhà trường, nhưng thay vì một hành động được thực hiện thì một thỏa hiệp lại được đưa ra”. Gia đình cũng bày tỏ lo ngại về những lời đe dọa từ nhà trường.

Một quan chức cảnh sát cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi kiểm tra y tế cho bé gái sinh này. Vị quan chức này cũng cho biết các đội cảnh sát đang tích cực truy bắt thủ phạm đang bỏ trốn. 

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).

Vụ bé gái 5 tuổi bị anh họ cưỡng hiếp: Không có ai chăm sóc vì cha châm lửa đốt khiến mẹ tử vong, đến ở nhà dì thì gặp nạn

Vụ bé gái 5 tuổi bị anh họ cưỡng hiếp: Không có ai chăm sóc vì cha châm lửa đốt khiến mẹ tử vong, đến ở nhà dì thì gặp nạn

Theo đệ trình của công tố viên, cha của nạn nhân đã bị bắt giữ vì cáo buộc châm lửa đốt mẹ nạn nhân khiến bà tử vong. Vì không có ai chăm sóc nên nạn nhân và anh trai phải ở với dì và ông nội.

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