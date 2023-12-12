Cô gái bị cưỡng hiếp tập thể trong xe ô tô chạy vòng quanh thành phố: Thủ phạm lừa nhờ sạc giúp điện thoại, danh tính làm ai cũng bất ngờ

Thế giới 12/12/2023 08:40

Nạn nhân được cho là đã bị ba người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, bao gồm một người điều hành xe cứu thương tư nhân và hai người bán trà - cùng điều hành quầy hàng của họ bên ngoài một trường đại học y.

Theo tờ Times of India, vụ việc xảy ra tại Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ba bị cáo đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 23 tuổi trên một chiếc ô tô đang di chuyển trong thành phố.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/12 nhưng bị phát hiện vào đêm 10/12 khi cô gái nộp đơn Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) tại đồn cảnh sát Wazirganj.

Cảnh sát đã bắt giữ ba bị cáo - Suhail (23 tuổi), Aslam (31 tuổi) và Satyam Mishra (22 tuổi) - vào tối thứ Hai. Tất cả đều đến từ Lucknow và là phạm tội lần đầu.

Chiranjeev Nath Sinha, người giám sát cuộc điều tra, cho biết cô gái đang có chuyến khám sức khỏe định kỳ tại Đại học Y khoa King George (KGMU), nơi cô đang được bác sĩ tâm thần điều trị vào ngày 5/12.

Cô gái bị cưỡng hiếp tập thể trong xe ô tô chạy vòng quanh thành phố: Thủ phạm lừa nhờ sạc giúp điện thoại, danh tính làm ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sinha cho biết trong chuyến khám sức khỏe của mình, cô đã đến một quán trà phía trước KGMU do Satyam Mishra - một trong những bị cáo - điều hành - để tìm kiếm sự giúp đỡ của anh để sạc điện thoại giúp mình. Satyam Mishra thuyết phục cô cắm điện thoại vào một chiếc xe cứu thương đậu gần đó.

Cô đưa điện thoại cho Mishra và đến gặp bác sĩ. Khi điện thoại vẫn đang sạc, tài xế xe cấp cứu - có lẽ không hề hay biết - đã lấy xe đi đón bệnh nhân.

Viên chức này cho biết, khi cô gái bước ra và hỏi về chiếc điện thoại, Mishra đã gọi cho tài xế xe cứu thương và người này thông báo rằng anh đang ở Daliganj.

Mishra đề nghị đưa cô gái đến Daliganj để lấy điện thoại. Họ bắt một chiếc xe lam điện và khi đến Daliganj, xe cấp cứu đã di chuyển đến ngã tư IT. Họ đi theo và cuối cùng lấy được điện thoại.

Sinha nói thêm rằng khi cô gái yêu cầu Satyam đưa cô trở lại bệnh viện,  Satyam đã gọi một chiếc ô tô đang có hai bị cáo khác là Aslam và Suhail. Theo FIR, sau khi cô gái ngồi lên xe, cô bị buộc phải uống ganja, bia và rượu trái với ý muốn của cô. Tuy nhiên, khi chiếc xe đang chạy vòng quanh thành phố, cô đã cố gắng gửi vị trí trực tiếp của mình cho bạn mình, viên chức này cho biết.

Nhóm bị cáo chở cô đến Safedabad ở Barabanki và dừng lại ở một nhà hàng để mua đồ ăn mà họ ép cô phải ăn. FIR cho biết khi chiếc xe chạy xa hơn, Aslam và Suhail đã tấn công tình dục cô khi Satyam quay phim hành động đó.

Cô yêu cầu họ xóa video và thả cô tại nhà bạn cô ở Indiranagar. Cuối cùng họ đã bỏ rơi cô tại Munshipulia.

Sau vài ngày bình phục khỏi chấn thương, cô kể lại vụ việc đau khổ của mình cho mẹ cô và họ đã đến trình báo cảnh sát vào hôm Chủ nhật.

Viên chức này cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành xác minh 120 ki-ốt và quầy hàng, đồng thời chụp ảnh của họ và đưa cho cô gái xem. Sau đó, chúng tôi bắt giữ Satyam, Suhail và Aslam. Các chi tiết giám sát và camera quan sát từ ITMS đã đóng vai trò quan trọng trong vụ án này”.

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục). 

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần suốt 4 năm, định giữ im lặng không dám tố cáo, lộ lý do gây choáng phía sau

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần suốt 4 năm, định giữ im lặng không dám tố cáo, lộ lý do gây choáng phía sau

Theo chi tiết vụ án, nghi phạm đã gặp người phụ nữ này vào năm 2019 và hứa hẹn cho cô một công việc tốt. Sau đó, anh kết bạn với cô và đưa cô đến nhiều nơi khác nhau, nơi anh bị cáo buộc cưỡng hiếp cô.

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