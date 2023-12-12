Cô gái 12 tuổi bị cha ruột cưỡng hiếp trên sân thượng: Có sự chứng kiến ​​của mẹ, thủ phạm xin lỗi và yêu cầu nạn nhân không báo cảnh sát

Thế giới 12/12/2023 09:13

Theo cáo trang, người bố đã dụ dỗ con gái lên sân thượng nhà riêng vào ngày 28/6/2021 và cưỡng hiếp.

Theo NDTV, tòa án theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) hôm thứ Hai đã kết án một người đàn ông 41 tuổi 20 năm tù vì cưỡng hiếp con gái 12 tuổi tại nhà riêng vào năm 2021.            

Công tố viên Bharat Patni cho biết: “Tòa án đã kết tội và tuyên án bị cáo mức án 20 năm tù sau khi xem xét lập luận và bằng chứng của bên công tố”.

Cô gái 12 tuổi bị cha ruột cưỡng hiếp trên sân thượng: Có sự chứng kiến ​​của mẹ, thủ phạm xin lỗi và yêu cầu nạn nhân không báo cảnh sát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bị cáo là người làm thuê bình thường, đã dụ dỗ con gái lên sân thượng nhà họ vào ngày 28/6/2021 và cưỡng hiếp. Sự việc có sự chứng kiến ​​của vợ bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo đã xin lỗi và yêu cầu con gái không trình báo sự việc với cảnh sát.

Cô con gái đến gặp cảnh sát, sau đó Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đăng ký tại đồn cảnh sát Narol theo Mục 376 (2)(F) (tội hiếp dâm phụ nữ dưới 12 tuổi), 506 (1) (đe dọa hình sự) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều mục liên quan của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO)

Công tố viên Bharat Patni cho biết tổng cộng có 18 nhân chứng đã được thẩm vấn trong phiên tòa.

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Nạn nhân được cho là đã bị ba người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, bao gồm một người điều hành xe cứu thương tư nhân và hai người bán trà - cùng điều hành quầy hàng của họ bên ngoài một trường đại học y.

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Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

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