Bé gái 4 tuổi bị tài xế xe buýt cưỡng hiếp, cố giết nhưng không thành: Thủ phạm bóp cổ nạn nhân, cho vào túi đựng súng rồi vứt xuống đường cao tốc

Thế giới 13/12/2023 10:19

Theo cơ quan công tố, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 20/12/2020, bé gái đang chơi đùa cùng bạn trên chiếc xe buýt đang đỗ. Thủ phạm đuổi những người khác đi và yêu cầu bé gái ở lại, sau đó cưỡng hiếp và cố giết bé gái trước khi vứt nạn nhân xuống đường cao tốc.

Theo tờ Times of India, tòa án tối cao Mumbai, Ấn Độ, từ chối đề nghị cho tài xế xe buýt tư nhân tại ngoại trong vụ án tháng 12/2020 khi tấn công tình dục một bé gái 4 tuổi, bóp cổ bé gái và sau đó cho bé gái vào một chiếc túi đựng súng rồi vứt xuống Mumbai-Ahmedabad.   

“Những vết thương mà nạn nhân phải chịu ở vùng kín cũng như các bộ phận khác trên cơ thể cho thấy bị cáo có biểu hiện sa đọa ở mức độ tồi tệ nhất. Nạn nhân đã bị bị cáo ném ra khỏi xe buýt sau khi tấn công tình dục”, tư pháp GA Sanap cho biết trong lệnh ngày 5/12.

Theo cơ quan công tố, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 20/12/2020, bé gái đang chơi đùa cùng bạn bè trên chiếc xe buýt đang đỗ.

Bị cáo là tài xế lái xe đuổi những người khác đi và yêu cầu bé gái ở lại, nói với bé gái rằng anh là bạn của bố cô và sẽ chở cô đi lái xe. Bị cáo dừng xe buýt ở khoảng cách xa, cưỡng hiếp và bóp cổ bé gái.

Bé gái 4 tuổi bị tài xế xe buýt cưỡng hiếp, cố giết nhưng không thành: Thủ phạm bóp cổ nạn nhân, cho vào túi đựng súng rồi vứt xuống đường cao tốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bị cáo cho cô vào một chiếc túi đựng súng và vứt gần một cây xăng ở Fatherwadi ở Vasai. Một cặp vợ chồng đi ngang qua nhìn thấy có gì đó chuyển động trong túi súng nên bé gái được giải cứu kịp thời. Bị cáo đã bị bắt và bị truy tố theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) vì tội cố ý giết người, bắt cóc và hãm hiếp cũng như các điều mục có liên quan khác của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO). 

Lời cầu xin tại ngoại của bị cáo cho biết anh đã bị liên lụy sai sự thật. Bị cáo phản đối những lời tố cáo của bé gái và bạn bè của cô.

Người bào chữa, đại diện cho nạn nhân, cho biết xét đến tính chất tàn ác của tội ác, bị cáo không nên được tại ngoại và cho rằng bị cáo cũng có thể bỏ trốn hoặc giả mạo bằng chứng.

Lưu ý rằng sự e ngại mà người đại diện cho nạn nhân đưa ra là “có cơ sở", thẩm phán Sanap cho biết “trong một vụ án nghiêm trọng như vậy không thể được bảo lãnh dựa trên những lý do được đưa ra..”

Vụ nữ sinh cấp 2 bị cưỡng hiếp, cho uống rượu chứa chất gây ngủ mạnh: Toà sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, cơ quan công tố kháng cáo

Vụ nữ sinh cấp 2 bị cưỡng hiếp, cho uống rượu chứa chất gây ngủ mạnh: Toà sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, cơ quan công tố kháng cáo

Liên quan đến vụ án một nữ sinh cấp hai bị cho uống rượu có pha chất gây ngủ bất tỉnh rồi bị cưỡng hiếp, cả bên công tố và bị cáo đều kháng cáo phán quyết sơ thẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 17 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 20 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 22 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích