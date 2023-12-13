Theo cơ quan công tố, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 20/12/2020, bé gái đang chơi đùa cùng bạn trên chiếc xe buýt đang đỗ. Thủ phạm đuổi những người khác đi và yêu cầu bé gái ở lại, sau đó cưỡng hiếp và cố giết bé gái trước khi vứt nạn nhân xuống đường cao tốc.

Theo tờ Times of India, tòa án tối cao Mumbai, Ấn Độ, từ chối đề nghị cho tài xế xe buýt tư nhân tại ngoại trong vụ án tháng 12/2020 khi tấn công tình dục một bé gái 4 tuổi, bóp cổ bé gái và sau đó cho bé gái vào một chiếc túi đựng súng rồi vứt xuống Mumbai-Ahmedabad. “Những vết thương mà nạn nhân phải chịu ở vùng kín cũng như các bộ phận khác trên cơ thể cho thấy bị cáo có biểu hiện sa đọa ở mức độ tồi tệ nhất. Nạn nhân đã bị bị cáo ném ra khỏi xe buýt sau khi tấn công tình dục”, tư pháp GA Sanap cho biết trong lệnh ngày 5/12.

Theo cơ quan công tố, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 20/12/2020, bé gái đang chơi đùa cùng bạn bè trên chiếc xe buýt đang đỗ. Bị cáo là tài xế lái xe đuổi những người khác đi và yêu cầu bé gái ở lại, nói với bé gái rằng anh là bạn của bố cô và sẽ chở cô đi lái xe. Bị cáo dừng xe buýt ở khoảng cách xa, cưỡng hiếp và bóp cổ bé gái.

Ảnh minh họa: Internet Sau đó, bị cáo cho cô vào một chiếc túi đựng súng và vứt gần một cây xăng ở Fatherwadi ở Vasai. Một cặp vợ chồng đi ngang qua nhìn thấy có gì đó chuyển động trong túi súng nên bé gái được giải cứu kịp thời. Bị cáo đã bị bắt và bị truy tố theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) vì tội cố ý giết người, bắt cóc và hãm hiếp cũng như các điều mục có liên quan khác của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO). Lời cầu xin tại ngoại của bị cáo cho biết anh đã bị liên lụy sai sự thật. Bị cáo phản đối những lời tố cáo của bé gái và bạn bè của cô. Người bào chữa, đại diện cho nạn nhân, cho biết xét đến tính chất tàn ác của tội ác, bị cáo không nên được tại ngoại và cho rằng bị cáo cũng có thể bỏ trốn hoặc giả mạo bằng chứng. Lưu ý rằng sự e ngại mà người đại diện cho nạn nhân đưa ra là “có cơ sở", thẩm phán Sanap cho biết “trong một vụ án nghiêm trọng như vậy không thể được bảo lãnh dựa trên những lý do được đưa ra..”.

Vụ nữ sinh cấp 2 bị cưỡng hiếp, cho uống rượu chứa chất gây ngủ mạnh: Toà sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, cơ quan công tố kháng cáo Liên quan đến vụ án một nữ sinh cấp hai bị cho uống rượu có pha chất gây ngủ bất tỉnh rồi bị cưỡng hiếp, cả bên công tố và bị cáo đều kháng cáo phán quyết sơ thẩm.

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