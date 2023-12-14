Theo cáo trạng, nam sinh cấp hai bị buộc tội tiếp cận người phụ nữ độ tuổi 40, người đang rời chỗ làm ở trung tâm thành phố vào sáng sớm ngày 3/10, đề nghị chở cô bằng xe máy rồi cưỡng hiếp cô tại sân chơi của một trường tiểu học.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), một học sinh cấp hai kéo một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang trên đường đi làm về, tấn công tình dục và đe dọa bằng cách chụp ảnh "nóng" đã bị kết án lên tới 10 năm tù. Nạn nhân đang theo dõi phiên tòa đã cố gắng tiếp cận nói chuyện với kẻ tấn công mình đang được áp giải nhưng bị ngăn lại. Ngày 13/12, Chi nhánh Nonsan của Tòa án Quận Daejeon đã kết án A. (15 tuổi), người bị đưa ra xét xử về tội cướp có hiếp dâm và cướp có thương tích, mức án dài hạn 10 năm tù và 5 năm ngắn hạn.

Sau phiên tòa, A. mặc đồng phục tù nhân lên xe hộ tống của tòa án, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên như "Em nghĩ gì về phán quyết?" hay "Em có điều gì muốn nói với nạn nhân không?". Ngày 13/12, nạn nhân bị chặn lại khi cô gắng muốn nói chuyện với thủ phạm - Ảnh: JTBC/Chosun Ilbo Nạn nhân B. (độ tuổi 40) đang ngồi phía dưới theo dõi phiên tòa tiến lại gần A., đẩy cảnh sát ra và cố gắng nói chuyện với A., cô nói: "Tôi có chuyện muốn nói", "Không, đợi một chút". Tuy nhiên, cảnh sát đã ngăn B. lại và nói: “Cô không được nói chuyện".

B. cho biết, trong quá trình xét xử, cô đã nhận được thư của hung thủ bày tỏ sự hối hận và muốn hỏi thẳng xem hung thủ có thành thật hay không. Cô cho biết: “Sau sự việc đã hơn hai tháng gia đình A. không có lời xin lỗi chân thành nào” và “Bức bức được sao chép rõ ràng từ những gì luật sư đã viết”. B. than phiền: “Tôi không thể kể cho các con về vụ việc, nhưng nhiều người đồn thổi nên tôi đã nghỉ việc và không tìm được việc làm mới. Ngoài nỗi đau, cuộc sống hàng ngày của tôi rất khó khăn, bị gián đoạn đến mức tôi phải lo cho cái ăn cái mặc của mình". Sau đó, B. nói rằng rất mong A. nhận thêm hình phạt. Cảnh A. chở nạn nhân B. bằng xe máy tới địa điểm thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: MBN/Chosun Ilbo Theo cáo trạng, A. bị buộc tội tiếp cận người phụ nữ B. (độ tuổi 40), người đang rời chỗ làm ở trung tâm thành phố Nonsan vào sáng sớm ngày 3/10, đề nghị chở cô bằng xe máy rồi cưỡng hiếp cô tại sân chơi của một trường tiểu học. A. bị cáo buộc quay phim trái phép B. và đe dọa phát tán video, đồng thời trộm tiền rồi bỏ trốn. Được biết, A. đang tìm kiếm đối tượng để thực hiện vụ cướp nhằm có tiền mua một chiếc xe máy. Qua giám định kỹ thuật số trên điện thoại di động của A., cơ quan công tố phát hiện ra rằng A. đã lên kế hoạch cẩn thận cho vụ cướp bằng cách tiếp cận phụ nữ dưới chiêu cưỡng hiếp ngay trước khi phạm tội trộm cướp.

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