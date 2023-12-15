Cảnh sát xác định nghi phạm bị bắt là Mohammad Zakir, 58 tuổi và Mohammad Nizam, 32 tuổi. Họ cho biết Nizam đã bị bắn hai phát khi cố gắng trốn thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát trong lúc tái hiện hiện trường vụ án.

Theo tờ Hindustan Times, vài ngày sau khi một bé gái 10 tuổi bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong một chiếc ô tô đang di chuyển ở Ghaziabad, Uttar Pradesh (Ấn Độ), cảnh sát thành phố hôm thứ Năm đã bắt giữ hai người đàn ông vì tội ác này.

“Khi nạn nhân đang đi bộ về nhà, nạn nhân được mời đi nhờ bằng một chiếc ô tô Eeco và các nghi phạm hứa sẽ đưa nạn nhân về nhà. Họ đưa nạn nhân đến một khu rừng biệt lập gần khu rừng trên đường Nithora và cưỡng hiếp trong ô tô”, trợ lý ủy viên cảnh sát (Loni) Suryabali Maurya cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các nghi phạm sau đó đã thả nạn nhân tại nơi họ đã đón cô.

Thông tin chi tiết về vụ việc, cảnh sát cho biết, vào khoảng 19h ngày 10/12, nạn nhân ra khỏi nhà ở Tronica để xem đám cưới.

“Nạn nhân bằng cách nào đó đã đến được nhà nhưng không báo ngay cho gia đình về vụ việc. Ngày hôm sau, mẹ nạn nhân gái lo lắng về tình trạng sức khỏe kém của con gái và nạn nhân đã tiết lộ chuyện đã xảy ra”, Maurya nói.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Mohammad Zakir, 58 tuổi (ở giữa) - Ảnh: Sakib Ali/Hindustan Times

Các nhà điều tra cho biết ban đầu, mẹ của nạn nhân đã cố gắng tự mình tìm kiếm các nghi phạm trước khi đến gặp cảnh sát vào ngày 12/12.

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được sự giúp đỡ lớn từ nạn nhân - đã cung cấp cho họ những manh mối quan trọng trong việc bắt giữ các nghi phạm.

“Nạn nhân đã cho chúng tôi một manh mối quan trọng - rằng tất cả 10 ngón tay trên bàn tay của một trong những nghi phạm đều bị biến dạng do một căn bệnh nào đó. Bốn đội cảnh sát điều động và cuối cùng đã có được manh mối về Zakir, cư dân Vijay Nagar sau khi thu thập thông tin thủ công. Zakir bị bắt tại nhà và sau khi thẩm vấn, nghi phạm thứ hai, Nizam, bị bắt tại nơi ở ở Alvi Nagar của mình", Maurya cho biết thêm.

Cảnh sát cũng tịch thu chiếc ô tô thuê mang biển số Noida được sử dụng để gây án.

Maurya cho biết, sau khi bị bắt, Nizam đã được đưa đến địa điểm xảy ra vụ việc để tái hiện hiện trường, lúc này Nizam đã giật khẩu súng lục của một nhân viên cảnh sát và nổ súng vào cảnh sát. “Nizam bị thương ở cả hai chân khi cảnh sát nổ súng khống chế”, viên chức này cho biết và cho biết thêm rằng Nizam đã bị bắt ngay sau đó.