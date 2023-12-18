Nạn nhân 19 tuổi bị anh rể cưỡng hiếp và mang thai. Cô sinh ra một đứa bé khỏe mạnh nhưng ngày hôm sau phát hiện đứa bé đã chết. Ban đầu gia đình cho rằng đứa trẻ bị bệnh và chết, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận đứa trẻ đã bị sát hại.

Theo tờ Times of India, báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận rằng đứa bé một ngày tuổi của nạn nhân 19 tuổi bị anh rể hiếp dâm đã bị sát hại. Cảnh sát Sambhal thuộc bang Uttar Pradesh, đang điều tra vụ việc.

Cảnh sát Sambhal hôm Chủ nhật cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi về cái chết đáng ngờ của một em bé mới 1 ngày tuổi của nạn nhân bị hiếp dâm 19 tuổi đã xác nhận rằng đứa trẻ sơ sinh đã "bị bóp nghẹt đến chết", đồng thời cho biết thêm rằng họ đã bắt đầu điều tra vụ việc.

Nạn nhân trẻ bị anh rể cưỡng hiếp ở khu vực Asmoli thuộc quận Sambhal đã mang thai và sinh ra một em bé khỏe mạnh tại bệnh viện huyện hôm thứ Tư.

Ngày hôm sau, phát hiện đứa bé đã chết và gia đình cho rằng đứa trẻ bị bệnh và qua đời. Tuy nhiên, các bác sĩ và y tá tại bệnh viện đều rất ngạc nhiên vì đứa bé "khỏe mạnh". Sự việc đã được báo cáo cho cảnh sát và thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi. Báo cáo xác nhận rằng đứa trẻ đã bị sát hại.

Ảnh minh họa: Internet

Một cảnh sát cấp cao cho biết: "Gia đình nạn nhân muốn phá thai nhưng sự việc bị phát hiện khi nạn nhân đang mang thai ở tháng thứ 5 và đã muộn. Cái chết đáng ngờ của đứa bé sơ sinh cho thấy có hành vi phạm tội. Gia đình đã thay đổi lời khai. Ban đầu, họ nói rằng đứa bé đã chết non. Sau khi khám nghiệm tử thi, họ cho biết đứa bé bị bệnh và chết 12 giờ sau khi sinh".

Bác sĩ Geeta Agarwal, người đỡ đẻ cho đứa trẻ, cho biết: "Đó là một ca sinh thường và đứa trẻ khỏe mạnh. Cái chết không phải tự nhiên và cảnh sát nên điều tra vụ việc kỹ lưỡng".

Một quan chức cảnh sát cho biết : “Chúng tôi đang thẩm vấn gia đình nạn nhân để thu thập thêm thông tin chi tiết".

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