Vụ cô gái 19 tuổi bị anh rể cưỡng hiếp đến có thai: Khám nghiệm tử thi xác nhận đứa trẻ sơ sinh bị sát hại sau vài tiếng chào đời

Thế giới 18/12/2023 10:40

Nạn nhân 19 tuổi bị anh rể cưỡng hiếp và mang thai. Cô sinh ra một đứa bé khỏe mạnh nhưng ngày hôm sau phát hiện đứa bé đã chết. Ban đầu gia đình cho rằng đứa trẻ bị bệnh và chết, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận đứa trẻ đã bị sát hại.

Theo tờ Times of India, báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận rằng đứa bé một ngày tuổi của nạn nhân 19 tuổi bị anh rể hiếp dâm đã bị sát hại. Cảnh sát Sambhal thuộc bang Uttar Pradesh, đang điều tra vụ việc.

Cảnh sát Sambhal hôm Chủ nhật cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi về cái chết đáng ngờ của một em bé mới 1 ngày tuổi của nạn nhân bị hiếp dâm 19 tuổi đã xác nhận rằng đứa trẻ sơ sinh đã "bị bóp nghẹt đến chết", đồng thời cho biết thêm rằng họ đã bắt đầu điều tra vụ việc.

Nạn nhân trẻ bị anh rể cưỡng hiếp ở khu vực Asmoli thuộc quận Sambhal đã mang thai và sinh ra một em bé khỏe mạnh tại bệnh viện huyện hôm thứ Tư.

Ngày hôm sau, phát hiện đứa bé đã chết và gia đình cho rằng đứa trẻ bị bệnh và qua đời. Tuy nhiên, các bác sĩ và y tá tại bệnh viện đều rất ngạc nhiên vì đứa bé "khỏe mạnh". Sự việc đã được báo cáo cho cảnh sát và thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi. Báo cáo xác nhận rằng đứa trẻ đã bị sát hại.

Vụ cô gái 19 tuổi bị anh rể cưỡng hiếp đến có thai: Khám nghiệm tử thi xác nhận đứa trẻ sơ sinh bị sát hại sau vài tiếng chào đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một cảnh sát cấp cao cho biết: "Gia đình nạn nhân muốn phá thai nhưng sự việc bị phát hiện khi nạn nhân đang mang thai ở tháng thứ 5 và đã muộn. Cái chết đáng ngờ của đứa bé sơ sinh cho thấy có hành vi phạm tội. Gia đình đã thay đổi lời khai. Ban đầu, họ nói rằng đứa bé đã chết non. Sau khi khám nghiệm tử thi, họ cho biết đứa bé bị bệnh và chết 12 giờ sau khi sinh". 

Bác sĩ Geeta Agarwal, người đỡ đẻ cho đứa trẻ, cho biết: "Đó là một ca sinh thường và đứa trẻ khỏe mạnh. Cái chết không phải tự nhiên và cảnh sát nên điều tra vụ việc kỹ lưỡng".

Một quan chức cảnh sát cho biết : “Chúng tôi đang thẩm vấn gia đình nạn nhân để thu thập thêm thông tin chi tiết". 

Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể tại con hẻm hẻo lánh, cảnh sát nghi ngờ chồng 'gài bẫy' vợ để kiếm tiền

Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể tại con hẻm hẻo lánh, cảnh sát nghi ngờ chồng 'gài bẫy' vợ để kiếm tiền

Cảnh sát cho biết chồng của người phụ nữ này thất nghiệp và họ nghi ngờ người chồng đã ép người phụ nữ làm 'chuyện ấy' với hai người còn lại để kiếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 30 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích