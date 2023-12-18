Cảnh sát cho biết chồng của người phụ nữ này thất nghiệp và họ nghi ngờ người chồng đã ép người phụ nữ làm 'chuyện ấy' với hai người còn lại để kiếm tiền.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), chồng của một phụ nữ 23 tuổi nằm trong số ba người bị bắt hôm thứ Bảy vì tội cưỡng hiếp cô ở Ghatkopar East, Mumbai, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ đã đến Sangli và kể lại sự việc cho gia đình, sau đó hồ sơ vụ án được lập ở Sangli và chuyển đến Mumbai.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào ngày 9 và 10/12 tại Ghatkopar East.

Theo nguyên đơn, cô gái 23 tuổi, ngày 9/12, chồng cô đưa cô đến một con hẻm hẻo lánh phía sau trường học và cưỡng hiếp cô bất chấp sự phản đối của cô. Một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Nạn nhân lại bị kéo và đưa đến một địa điểm vắng vẻ gần đó, nơi cô bị chồng cô giữ lại và hai người đàn ông khác cưỡng hiếp cô”.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ rời đi Sangli rồi kể lại sự việc cho người nhà và họ đã giúp cô đăng ký Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR).

“Chúng tôi đã bắt giữ cả ba bị cáo. Một bị cáo điều hành một bữa tiệc chơi đàn banjo, còn người kia là một học sinh bỏ học. Chồng của người phụ nữ này thất nghiệp và chúng tôi nghi ngờ người chồng đã ép người phụ nữ ngủ với hai người còn lại để kiếm tiền. Họ có hai con và đã kết hôn được 5 năm”, một sĩ quan cảnh sát ở đồn cảnh sát Pantnagar cho biết.

Các bị cáo đã bị buộc tội theo Mục 376 (1) (hiếp dâm), 376 D (hiếp dâm tập thể), 506 (đe dọa hình sự) và Mục 34 (ý định chung) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

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