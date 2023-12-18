Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể tại con hẻm hẻo lánh, cảnh sát nghi ngờ chồng 'gài bẫy' vợ để kiếm tiền

Thế giới 18/12/2023 08:54

Cảnh sát cho biết chồng của người phụ nữ này thất nghiệp và họ nghi ngờ người chồng đã ép người phụ nữ làm 'chuyện ấy' với hai người còn lại để kiếm tiền.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), chồng của một phụ nữ 23 tuổi nằm trong số ba người bị bắt hôm thứ Bảy vì tội cưỡng hiếp cô ở Ghatkopar East, Mumbai, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ đã đến Sangli và kể lại sự việc cho gia đình, sau đó hồ sơ vụ án được lập ở Sangli và chuyển đến Mumbai.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào ngày 9 và 10/12 tại Ghatkopar East.

Theo nguyên đơn, cô gái 23 tuổi, ngày 9/12, chồng cô đưa cô đến một con hẻm hẻo lánh phía sau trường học và cưỡng hiếp cô bất chấp sự phản đối của cô. Một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Nạn nhân lại bị kéo và đưa đến một địa điểm vắng vẻ gần đó, nơi cô bị chồng cô giữ lại và hai người đàn ông khác cưỡng hiếp cô”.

Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể tại con hẻm hẻo lánh, cảnh sát nghi ngờ chồng 'gài bẫy' vợ để kiếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ rời đi Sangli rồi kể lại sự việc cho người nhà và họ đã giúp cô đăng ký Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR).

“Chúng tôi đã bắt giữ cả ba bị cáo. Một bị cáo điều hành một bữa tiệc chơi đàn banjo, còn người kia là một học sinh bỏ học. Chồng của người phụ nữ này thất nghiệp và chúng tôi nghi ngờ người chồng đã ép người phụ nữ ngủ với hai người còn lại để kiếm tiền. Họ có hai con và đã kết hôn được 5 năm”, một sĩ quan cảnh sát ở đồn cảnh sát Pantnagar cho biết.

Các bị cáo đã bị buộc tội theo Mục 376 (1) (hiếp dâm), 376 D (hiếp dâm tập thể), 506 (đe dọa hình sự) và Mục 34 (ý định chung) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Cha thản nhiên cưỡng hiếp con gái ruột dù đang ngủ chung giường cùng vợ

Cha thản nhiên cưỡng hiếp con gái ruột dù đang ngủ chung giường cùng vợ

Phát hiện sự việc kinh hoàng, người mẹ tát người chồng và đẩy anh ra khỏi đứa trẻ. Sau đó bế con đến đồn cảnh sát lúc 3h sáng để tố cáo.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 26 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 28 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích