Cha thản nhiên cưỡng hiếp con gái ruột dù đang ngủ chung giường cùng vợ

Thế giới 17/12/2023 11:40

Phát hiện sự việc kinh hoàng, người mẹ tát người chồng và đẩy anh ra khỏi đứa trẻ. Sau đó bế con đến đồn cảnh sát lúc 3h sáng để tố cáo.

Theo tờ Times of India, một bé gái 13 tuổi bị người cha 35 tuổi cưỡng hiếp ở địa phương Khajuri, Ấn Độ.

Nạn nhân là một học sinh bỏ học. Nhân viên điều tra Karan Singh cho biết gia đình từng sống trong một nhà kho được xây dựng trên một trang trại ở Khajuri. Mẹ của nạn nhân đã nhìn thấy chồng mình tấn công tình dục con gái họ, cảnh sát cho biết.

Cha thản nhiên cưỡng hiếp con gái ruột dù đang ngủ chung giường cùng vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết thêm gia đình đi ngủ vào tối thứ Năm nhưng tiếng động đã đánh thức người mẹ vào khoảng 2h30 sáng thứ Sáu. Trước sự kinh hoàng, cô nhìn thấy chồng mình đang cưỡng bức con gái họ. Quá tức giận, cô tát người chồng và đẩy anh ra khỏi đứa trẻ.

Người đàn ông bỏ chạy, người mẹ bế con đến đồn cảnh sát quận Sehore lúc 3h sáng để tố cáo.

Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát Khajuri đã lập hồ sơ vụ án hiếp dâm đối với người cha theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO). Cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ bị cáo. 

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao Ấn Độ về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục). 

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