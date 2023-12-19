Cảnh sát cho biết, khi đang chở bé gái đi học về vào ngày 13/12, nghi phạm bị cáo buộc đã đưa bé gái đến một khu vực vắng vẻ rồi cưỡng hiếp.

Theo tờ Times of India, một học sinh mẫu giáo 5 tuổi được cho là đã bị tài xế xe tải của trường cưỡng hiếp ở Sehore, thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ và phải nhập viện vì vết thương trong vụ hành hung.

Nghi phạm, được xác định là Vinod Maheshwari, đã bị bắt theo các điều mục liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, khi đang chở bé gái đi học về vào ngày 13/12, Mahesweri bị cáo buộc đã đưa bé gái đến một khu vực vắng vẻ rồi cưỡng hiếp.

Cô gái đau đớn và kể lại sự việc cho bố mẹ nghe sau khi về đến nhà. Cha mẹ bé gái đưa bé đến bệnh viện, sau đó được các bác sĩ báo cảnh sát.

Gia đình bé gái đã nộp đơn khiếu nại và nghi phạm bị bắt giữ vào Chủ nhật vừa qua.

Các bác sĩ cho biết mặc dù bé gái bị thương nhưng hiện sinh hoạt của bé đã tạm ổn định.

Thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, không mặc quần áo, nằm bên vệ đường cao tốc kêu cứu 11 năm sau vụ một nữ thực tập sinh vật lý trị liệu 23 tuổi bị cưỡng hiếp và hành hung gây chấn động dư luận, lực lượng chức năng kể lại việc cách cảnh sát truy tìm và bắt giữ thủ phạm.

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