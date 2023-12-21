Nạn nhân là bé gái học sinh lớp 4, bị chủ nhà bắt cóc, đưa lên ô tô, cưỡng hiếp rồi vứt xác xuống dòng nước chảy xiết của một con kênh vào ngày 12/12.

Theo tờ New Indian Express, một bé gái 9 tuổi bị chủ nhà 52 tuổi cưỡng hiếp, sát hại và vứt xuống kênh ở khu vực Swaroop Nagar, ngoại ô Delhi (Ấn Độ) 8 ngày trước vẫn chưa được tìm thấy, khiến các thành viên trong gia đình của nạn nhân chờ đợi tin tức trong nỗi đau đớn tột cùng.

Hôm thứ Tư (20/12), một đội gồm 26 người thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF), trong đó có một số thợ lặn, đã được điều động tại Kênh Munak để tìm kiếm thi thể nhưng vô ích.

Bé gái 9 tuổi là học sinh lớp 4, bị chủ nhà bắt cóc, đưa lên ô tô, cưỡng hiếp rồi vứt xác xuống dòng nước chảy xiết của kênh Munak vào ngày 12/12.

Ảnh minh họa: Internet

Ông của nạn nhân khi nói chuyện với tờ báo này cho biết ông rất kích động trước việc thi thể của bé gái vẫn chưa được tìm thấy sau hơn một tuần.

“Cảnh sát nói với chúng tôi rằng anh ta (bị cáo) đã giết cháu gái chúng tôi và ném xác xuống kênh. Tôi không biết cháu còn sống hay đã chết, tôi chỉ muốn cháu gái của tôi trở về”, người ông bất lực nói.

Người ông cho biết: "Một đoạn phim CCTV được tìm thấy cho thấy cháu gái tôi đang ngồi trong xe của chủ nhà - sống cách chúng tôi chỉ vài con phố. Theo cảnh sát, sau khi sát hại cháu gái tôi, chủ nhà về nhà và khai mọi chuyện với người nhà. Anh ta bị một người thân đánh đập và sau đó bỏ nhà đi trong cơn tức giận và gặp tai nạn. Chủ nhà bị cáo buộc đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông của nạn nhân nói rằng ông muốn cháu gái của mình quay trở lại và mong cảnh sát sớm tìm thấy bé gái.

Người phụ nữ U70 bị cưỡng hiếp trong căn phòng gần cánh đồng, thủ phạm là người không ai ngờ tới Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường trở về nhà. Bị cáo được cho là đã áp đảo và tấn công nạn nhân trong căn phòng gần cánh đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-bi-chu-nha-52-tuoi-cuong-hiep-roi-sat-hai-8-ngay-van-chua-tim-thay-thi-the-639040.html